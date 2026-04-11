Premier Tusk ostrzega, że świat się rozpada, a Polska stoi przed egzystencjalnym wyborem.

Tusk oskarża o „piątkę Putina” w Polsce, wymieniając ataki na UE, konflikty z sąsiadami i podważanie demokracji.

Podkreśla kluczową rolę Polski jako sojusznika NATO i USA w obliczu globalnych zagrożeń.

Czy mocne słowa Tuska zwiastują zaostrzenie politycznej walki w Polsce?

Sobotnie wystąpienie premiera Donalda Tuska wybrzmiało jak alarm dla całej Europy. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił o przełomie, który może zmienić świat na lata. – Świat, który znaliśmy przez dekady, na naszych oczach rozsypuje się – podkreślił podczas posiedzenia Rady Krajowej KO w Warszawie.

To jednak nie wszystko. W ostrych słowach odniósł się także do sytuacji w Polsce, wskazując na zagrożenia płynące – jego zdaniem – zarówno z zewnątrz, jak i z krajowej polityki.

„Być albo nie być” dla Polski i Europy

Donald Tusk nie zostawił złudzeń – sytuacja geopolityczna jest poważna jak nigdy wcześniej. Mówił o wojnach, globalnych napięciach i zmianie układu sił na świecie.

– Polityka nabrała szekspirowskiego wymiaru: być albo nie być – zaznaczył, podkreślając, że przed takim wyborem stoją dziś narody i przywódcy.

Szef rządu przekonywał, że Polska musi odnaleźć się w tym chaosie i wyjść z niego silniejsza. – Ja naprawdę wiem, jak Polskę przez ten trudny czas przeprowadzić – zapewnił.

Mocne oskarżenia: „piątka Putina” w Polsce

Najbardziej kontrowersyjna część wystąpienia dotyczyła tzw. „piątki Putina”. Tusk przedstawił ją jako plan osłabienia Polski i Europy przez Rosję.

Wśród elementów tego planu wymienił m.in.:

ataki na Unię Europejską,

konflikty z Ukrainą i Niemcami,

blokowanie środków na zbrojenia,

podważanie instytucji demokratycznych.

Premier stwierdził, że podobne działania można dostrzec również w polskiej polityce. – To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego – powiedział wprost.

Dodał, że niezależnie od motywacji, efekty takich działań są jednoznaczne i – jego zdaniem – szkodliwe dla państwa.

NATO i USA kluczowe dla bezpieczeństwa

Donald Tusk podkreślił również rolę Polski w strukturach międzynarodowych. Zaznaczył, że kraj pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników NATO, a szczególnie Stanów Zjednoczonych.

– Jesteśmy najwierniejszym, rzetelnym sojusznikiem każdego państwa w NATO i przede wszystkim USA – mówił.

Według premiera utrzymanie silnych relacji z Zachodem jest kluczowe w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Koalicja Obywatelska szykuje się na wybory

W trakcie spotkania padły także ważne deklaracje polityczne. Koalicja Obywatelska zapowiedziała otwartość na współpracę z innymi ugrupowaniami demokratycznymi przed kolejnymi wyborami.

– Zawsze będziemy otwarci na każdą propozycję współpracy – podkreślił Tusk, zaznaczając jednocześnie, że warunkiem jest unikanie wzajemnych ataków w obozie rządzącym.

Premier ogłosił też nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie kampanii wyborczej w 2027 r.

W tle wybory na Węgrzech

Donald Tusk nawiązał również do sytuacji na Węgrzech, gdzie w niedzielę odbędą się kluczowe wybory parlamentarne. Jego zdaniem mogą one być lekcją dla Polski.

Podkreślił, że jedność sił demokratycznych może odegrać decydującą rolę w odsunięciu od władzy Viktora Orbana.

Polityczne napięcie rośnie

Sobotnie wystąpienie lidera Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że kampania polityczna w Polsce wchodzi w coraz ostrzejszą fazę. Mocne słowa o Rosji, NATO i krajowej opozycji jasno wskazują, że najbliższe miesiące mogą przynieść jeszcze większe napięcia. Według Donalda Tuska stawka jest najwyższa od lat, a decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na przyszłość Polski i całej Europy.