- Premier Tusk ostrzega, że świat się rozpada, a Polska stoi przed egzystencjalnym wyborem.
- Tusk oskarża o „piątkę Putina” w Polsce, wymieniając ataki na UE, konflikty z sąsiadami i podważanie demokracji.
- Podkreśla kluczową rolę Polski jako sojusznika NATO i USA w obliczu globalnych zagrożeń.
- Czy mocne słowa Tuska zwiastują zaostrzenie politycznej walki w Polsce?
Sobotnie wystąpienie premiera Donalda Tuska wybrzmiało jak alarm dla całej Europy. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił o przełomie, który może zmienić świat na lata. – Świat, który znaliśmy przez dekady, na naszych oczach rozsypuje się – podkreślił podczas posiedzenia Rady Krajowej KO w Warszawie.
To jednak nie wszystko. W ostrych słowach odniósł się także do sytuacji w Polsce, wskazując na zagrożenia płynące – jego zdaniem – zarówno z zewnątrz, jak i z krajowej polityki.
„Być albo nie być” dla Polski i Europy
Donald Tusk nie zostawił złudzeń – sytuacja geopolityczna jest poważna jak nigdy wcześniej. Mówił o wojnach, globalnych napięciach i zmianie układu sił na świecie.
– Polityka nabrała szekspirowskiego wymiaru: być albo nie być – zaznaczył, podkreślając, że przed takim wyborem stoją dziś narody i przywódcy.
Szef rządu przekonywał, że Polska musi odnaleźć się w tym chaosie i wyjść z niego silniejsza. – Ja naprawdę wiem, jak Polskę przez ten trudny czas przeprowadzić – zapewnił.
Mocne oskarżenia: „piątka Putina” w Polsce
Najbardziej kontrowersyjna część wystąpienia dotyczyła tzw. „piątki Putina”. Tusk przedstawił ją jako plan osłabienia Polski i Europy przez Rosję.
Wśród elementów tego planu wymienił m.in.:
- ataki na Unię Europejską,
- konflikty z Ukrainą i Niemcami,
- blokowanie środków na zbrojenia,
- podważanie instytucji demokratycznych.
Premier stwierdził, że podobne działania można dostrzec również w polskiej polityce. – To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego – powiedział wprost.
Dodał, że niezależnie od motywacji, efekty takich działań są jednoznaczne i – jego zdaniem – szkodliwe dla państwa.
NATO i USA kluczowe dla bezpieczeństwa
Donald Tusk podkreślił również rolę Polski w strukturach międzynarodowych. Zaznaczył, że kraj pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników NATO, a szczególnie Stanów Zjednoczonych.
– Jesteśmy najwierniejszym, rzetelnym sojusznikiem każdego państwa w NATO i przede wszystkim USA – mówił.
Według premiera utrzymanie silnych relacji z Zachodem jest kluczowe w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
Koalicja Obywatelska szykuje się na wybory
W trakcie spotkania padły także ważne deklaracje polityczne. Koalicja Obywatelska zapowiedziała otwartość na współpracę z innymi ugrupowaniami demokratycznymi przed kolejnymi wyborami.
– Zawsze będziemy otwarci na każdą propozycję współpracy – podkreślił Tusk, zaznaczając jednocześnie, że warunkiem jest unikanie wzajemnych ataków w obozie rządzącym.
Premier ogłosił też nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie kampanii wyborczej w 2027 r.
W tle wybory na Węgrzech
Donald Tusk nawiązał również do sytuacji na Węgrzech, gdzie w niedzielę odbędą się kluczowe wybory parlamentarne. Jego zdaniem mogą one być lekcją dla Polski.
Podkreślił, że jedność sił demokratycznych może odegrać decydującą rolę w odsunięciu od władzy Viktora Orbana.
Polityczne napięcie rośnie
Sobotnie wystąpienie lidera Koalicji Obywatelskiej pokazuje, że kampania polityczna w Polsce wchodzi w coraz ostrzejszą fazę. Mocne słowa o Rosji, NATO i krajowej opozycji jasno wskazują, że najbliższe miesiące mogą przynieść jeszcze większe napięcia. Według Donalda Tuska stawka jest najwyższa od lat, a decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na przyszłość Polski i całej Europy.