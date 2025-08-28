Minister Kosiniak-Kamysz poruszony śmiercią polskiego pilota. Gdy o nim mówił, nie mógł powstrzymać emocji

Wicepremier Kosiniak-Kamysz udał się na miejsce tragicznego wypadku lotniczego w Radomiu.

W katastrofie zginął major Maciej Krakowian, doświadczony pilot.

Minister obrony narodowej nie krył emocji, żegnając tragicznie zmarłego pilota.

Przyczyny zdarzenia zostaną wyjaśnione, ale całe środowisko lotnicze pogrążone jest w żałobie.

Dowiedz się, co jeszcze powiedział szef MON i jak katastrofa wpłynie na Air Show 2025.

Późnym wieczorem, w czwartek (28 sierpnia), odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polityk tuż po pojawieniu się tragicznych informacji, ruszył na miejsce zdarzenia. W czasie konferencji polityk pożegnał wybitnego pilota. Jak wiadomo w katastrofie lotniczej zginął pilot, major Maciej Krakowian, doświadczony pilot i wojskowy.

Poruszające słowa szefa MON. Musiał opanować emocje, gdy mówił o tragicznie zmarłym pilocie

Gdy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o zmarłym musiał powstrzymywać emocje, słychać było, że wystąpienie wiele go kosztuje: - Wspaniały lotnik, wspaniały żołnierz wojska polskiego. Służący w Wojsku Polskim, nienagannie, wspaniale, oddany wojsku polskiemu i swoim kolegom. Chciałem w imieniu własny, wojska, rodzinie, najbliższym i przyjaciołom złożyć wyrazy największego współczucia. Łączymy się w bólu i modlitwie. Chciałem tym, którzy znali wspaniałego naszego pilota przekazać wyrazy szacunku i współczucia.

SPRAWDŹ: Szymon Hołownia z żoną wstrząśnięci katastrofą lotniczą w Radomiu. "Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…"

W swoim wystąpieniu wicepremier zapewnił, że o sytuacji na bieżąco informowani są premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki. Szef MON powiedział, że wszelkie działania są koordynowane w Radomiu, na poziomie regionu, jak i władzy lotniczej na poziomie centralnym. - Wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny katastrofy lotniczej. Będą one oczywiście elementem badania, będzie weryfikacja całego zdarzenia.

Minister podkreślił też, że wydarzenie jest bardzo bolesne dla całej rodziny lotniczej, ponieważ właśnie 28 sierpnia obchodzone jest święto lotnictwa. - Wyrazy głębokiego współczucia. Z powodu straty niepowetowane jednego z najlepszych polskich pilotów w cześć jego pamięci - zakończył swoje wystąpienie Władysław Kosiniak-Kamysz.

CZYTAJ: Katastrofa przed AirShow w Radomiu. Tusk i Nawrocki zabrali głos

Katastrofa lotnicza przed Air Show 2025

Do tragedii, czyli rozbicia samolotu F-16 doszło w czwartek (28 sierpnia) na lotnisku w Radomiu. To tam trwały treningi przed pokazami lotniczymi Air Show 2025. Pokazy miały rozpocząć się w najbliższy weekend, czyli w sobotę i niedzielę (30-31 sierpnia), ale już wiadomo, że zostały odwołane, o czym powiadomił szef MON. Niestety, w czasie prób doszło do katastrofy lotniczej. Jeden z samolotów uczestniczących w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu rozbił się, a pilot, który nim kierował nie przeżył. Ofiara tej tragedii to major Maciej „Slab” Krakowian.