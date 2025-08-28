Katastrofa przed AirShow w Radomiu. Tusk i Nawrocki zabrali głos

Podczas prób przed pokazami lotniczymi Air Show w Radomiu doszło do tragicznego wypadku.

Samolot F-16 rozbił się, a pilot zginął, nie zdążywszy się katapultować.

Prezydent, premier i szef MON wyrazili kondolencje, podkreślając ogromną stratę dla polskiego lotnictwa.

Samolot F-16 rozbił się na lotnisku w Radomiu. To były ćwiczenia przed Air Show 2025

Do tragedii, czyli rozbicia samolotu F-16 doszło w czwartek (28 sierpnia) na lotnisku w Radomiem. To tam trwały treningi przed pokazami lotniczymi Air Show 2025. Pokazy miały rozpocząć się w najbliższy weekend, czyli w sobotę i niedzielę (30-31 sierpnia). Niestety, w czasie prób doszło do katastrofy lotniczej. Jeden z samolotów uczestniczących w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu rozbił się, a pilot, który nim kierował nie przeżył.

Komunikat po katastrofie opublikowało Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

- Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratownicze - wskazano.

Szef MON na miejscu katastrofy lotniczej

Głos w sprawie zabrali też politycy. Na miejscu tragicznego wypadku jest już szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz: - Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - napisał na portalu X.

Kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego pilota złożyli prezydent i premier. Karol Nawrocki napisał:

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.

Premier Donald Tusk wskazał: - W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia.

