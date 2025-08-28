Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy udaje się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do informacji o katastrofie odniósł się także w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. „Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął” - napisał na platformie X. Szłapka poinformował także, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem.

- Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Rozmawiałem przed chwilą z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony, który jedzie do Radomia. (...) Pilot nie przeżył - powiedział w TVN24 minister-koordynator służb specjalnych. Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.

Kosiniak-Kamysz: W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego

O godz. 20:29 Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X napisał: "Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego".

Pokazy Air Show 2025 zostały odwołane

W ten weekend, 30 i 31 sierpnia 2025 roku, na lotnisku w Radomiu zaplanowano AirSHOW 2025. To wydarzenie odbywające się co dwa lata i przyciągające za każdym razem tysiące widzów. Wojsko zostało już poinformowane, że w związku ze śmiertelnym wypadkiem impreza została odwołana.

Pokaz lotniczy to wydarzenie publiczne, podczas którego prezentowane są różne rodzaje statków powietrznych. Pokaz lotniczy organizowany jest dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego, jego możliwości i umiejętności pilotażowych załóg lotniczych. Już trakcie prób przed takimi wydarzeniami pokazy lotnicze ogląda wiele osób Tak było i tym razem. Około godziny 19:30 obserwatorzy prób przed pokazami w Radomiu ujrzeli kulę ognia.

Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął. Premier @KosiniakKamysz rozmawiał z Premierem, jest w drodze na miejsce wypadku.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) August 28, 2025

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.Składam hołd Jego pamięci.Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.To wielka strata dla Sił Powietrznych i…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025