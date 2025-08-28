Kosiniak-Kamysz na miejscu katastrofy samolotu. Wypadek przed Air Show 2025 w Radomiu. Pokaz odwołany

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2025-08-28 20:50

Tragiczny wypadek przed Air Show 2025 w Radomiu. Rozbił się F-16. Pilot nie przeżył. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz natychmiast pojechał na miejsce zdarzenia. "W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego" - przekazał szef MON. Weekendowy publiczny pokaz samolotowy został odwołany.

Minister Kosiniak-Kamysz w śmigłowcu Apache

i

Autor: Juliusz Sabak Minister Kosiniak-Kamysz w śmigłowcu Apache

Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy udaje się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do informacji o katastrofie odniósł się także w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. „Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął” - napisał na platformie X. Szłapka poinformował także, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem.

- Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Rozmawiałem przed chwilą z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony, który jedzie do Radomia. (...) Pilot nie przeżył - powiedział w TVN24 minister-koordynator służb specjalnych. Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.

Kosiniak-Kamysz: W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego

O godz. 20:29 Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X napisał: "Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego".

Pokazy Air Show 2025 zostały odwołane

W ten weekend, 30 i 31 sierpnia 2025 roku, na lotnisku w Radomiu zaplanowano AirSHOW 2025. To wydarzenie odbywające się co dwa lata i przyciągające za każdym razem tysiące widzów. Wojsko zostało już poinformowane, że w związku ze śmiertelnym wypadkiem impreza została odwołana.

Pokaz lotniczy to wydarzenie publiczne, podczas którego prezentowane są różne rodzaje statków powietrznych. Pokaz lotniczy organizowany jest dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego, jego możliwości i umiejętności pilotażowych załóg lotniczych. Już  trakcie prób przed takimi wydarzeniami pokazy lotnicze ogląda wiele osób Tak było i tym razem. Około godziny 19:30 obserwatorzy prób przed pokazami w Radomiu ujrzeli kulę ognia. 

Katastrofa samolotu w Radomiu
Przeczytaj także:
Nowe doniesienia ws. pobicia Niedzielskiego. Jest nagranie z monitoringu ze zda…
QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki