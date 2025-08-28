Szymon Hołownia z żoną wstrząśnięci katastrofą lotniczą w Radomiu. "Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…"

- Podczas prób do Air Show 2025 w Radomiu doszło do tragicznego wypadku, w którym rozbił się samolot F-16.
- W katastrofie zginął pilot, major Maciej „Slab” Krakowian, co wywołało głęboki szok w środowisku lotniczym.
- Politycy, w tym prezydent i premier, składają kondolencje rodzinie zmarłego.
- Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, i jego żona, pilotka Urszula Brzezińska-Hołownia, są wstrząśnięci tragedią.
Przypomnijmy, że w czwartek (28 sierpnia) wieczorem doszło do tragicznego wypadku w czasie prób przed pokazami na Air Show 2025 w Radomiu. - Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratownicze - przekazało w komunikacie prasowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
W tragicznym wypadku zginął pilot, major Maciej „Slab” Krakowian. Śmiercią pilota wstrząśnięty jest Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu, podobni jak inni politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, przekazał wyrazy wsparcia i współczucia rodzinie zmarłego. Jednak w przypadku Hołowni ma to wyjątkowo osobisty wymiar, bo polityk zna to środowisko, pilotem jest jego żona, Urszula Brzezińska-Hołownia. Żona polityka to absolwentka słynnej dęblińskiej "Szkoły Orląt", pracuje w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Nic dziwnego, że wypadek tak mocno poruszył Hołownię, ale też jego małżonkę.
Po tragedii na radomskim lotnisku nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia… Najbliższym, a zwłaszcza żonie i synom poległego Kolegi, składam najszczersze, z głębi serca płynące wyrazy współczucia. Usłyszycie to pewnie od każdej lotniczej rodziny, ale i od polskiego państwa: nie zostaniecie teraz sami. Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…