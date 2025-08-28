Szymon Hołownia z żoną wstrząśnięci katastrofą lotniczą w Radomiu. "Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…"

Dramatyczne wiadomość z lotniska w Radomiu! W czasie prób do pokazów, które miały się odbyć w ramach Air Show 2025 w najbliższy weekend (30-31 sierpnia) doszło do potwornego wypadku, Samolot F-16 rozbił się, a kierujący maszyną pilot zginął. Tragicznym wypadkiem wstrząśnięty jest marszałek Sejmu, Szymon Hołownia - Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć… - napisał polityk.

