Podczas spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego dyskutowano przede wszystkim o obecnej sytuacji na Ukrainie oraz tym, jak można pomóc okupowanemu krajowi. Andrzej Duda przekazał także wiadomość o wysłaniu czołgów do naszych wschodnich sąsiadów. - Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa – mówił. - Powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Apelujemy do państw świata o pomoc dla Ukrainy – dodał prezydent RP. Dmitrij Miedwiediew postanowił bezlitośnie skomentować spotkani i ustalenia polityków we Lwowie. - We Lwowie zebrało się trzech nieszczęśników z Warszawy, Wilna i Kijowa, cierpiących na imperialne ambicje i fantomowe bóle spowodowane poturbowaną historią. I modlą się, jak się okazało, za czołgi. 'Leopard' wszelkiej maści, T-72 zmodernizowane przez naszych wrogów, o których mówiłem wczoraj, i jakiś angielski staroć – napisał na Telegramie. Dmitrij Miedwiediew stwierdził też, że niebawem całe „żelastwo” sanie się zardzewiałym złom, który „nie uratuje rozpadającego się na części sztucznego kraju”.

