Mastalerek u Dudka: Prezydent nigdy nie będzie już politykiem partyjnym

Mastalerek u Dudka o polityce

- Nigdy nie bałem się mówić tego, co myślę i ponoszę za to polityczną - powiedział Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP w programie "Dudek o polityce". I przyznał, że Jarosław Kaczyński prezes PiS wyrzucając go z partii, popełnił błąd. Ale polityk nie wraca do przeszłości. - Chcę skupić się na przyszłości - podkreślił. A jaką widzi przyszłość Prawa i Sprawiedliwości? - To Jarosław Kaczyński zdecyduje, kiedy przejść na emeryturę. PiS jest osobistą partią Jarosława Kaczyńskiego. Tej partii nie da się w żaden sposób przejąć. Ale są związane z tym niebezpieczeństwa i wielka odpowiedzialność, jaka ciąży na Jarosławie Kaczyńskim. Jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński źle wskaże nowego lidera, to ta partia po prostu nie przetrwa - powiedział Marcin Mastalerek w rozmowie z prof. Antonim Dudkiem.

Jaka będzie przyszłość prezydenta Andrzeja Dudy? - Prezydent nigdy nie był i nie będzie politykiem partyjnym. Myślę, że pan prezydent po zakończonej prezydenturze nie będzie zainteresowany działalnością polityczną - powiedział. I porównał działanie prezydenta do gry komputerowej: ktoś kto przeszedł daną grę, nie wraca w niej, tylko idzie dalej lub sięga po inną grę.

A jak prezydent Duda będzie pracował z rządem Donalda Tuska? - Nie wyobrażam sobie, by prezydent negocjował na zasadzie ustawa za ustawę - podkreślił Mastalerek. - Ważne, by udało się jak najlepiej współpracować w ważnych sprawach - zaznaczył gość Dudka.

