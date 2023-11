Marcin Mastalerek przepowiada przyszłość nowej koalicji. Nieprzyjemna wizja...

Marcin Mastalerek, choć piastuje swoje stanowisko stosunkowo od niedawna, dał się poznać jako osoba, która nie stroni od wypowiadania wprost swoich opinii na każdy temat. Wiele emocji wzbudziła między innymi jego wypowiedź na temat emerytury prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Teraz wypowiedział się na temat sejmowej koalicji KO, Lewicy i Trzeciej Drogi.

Szef gabinetu prezydenta został zapytany o jej ewentualny rozpad. - Ten scenariusz jest możliwy. Możliwe jest też, że to premier Donald Tusk, który nie jest przyzwyczajony do tego, by dzielić się władzą, nie zaakceptuje takiej konieczności, powie koalicjantom "sprawdzam, idziemy na wybory" i będzie chciał ich przymusić do jednej listy - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

Wizja Marcina Mastalerka na pewno nie spodoba się politykom frakcji, którzy zapewne liczą na udaną współpracę między ugrupowaniami. Dowodem tego miała być między innymi umowa koalicyjna, którą liderzy partii stworzyli tuż po wyborach. Na razie jednak przyjdzie nam poczekać na ewentualne ruchy koalicji. Najpierw swój rząd ma zaprezentować premier Mateusz Morawiecki.

W naszej galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka Andrzej Duda:

Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą? Pytanie 1 z 12 Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać" Bronisław Komorowski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Dalej

.@MMastalerek w #SygnałyDnia w @RadiowaJedynka o szansach na rozpad koalicji Lewicy, Trzeciej Drogi i KO: ten scenariusz jest możliwy. Możliwe jest też, że to premier Donald Tusk, który nie jest przyzwyczajony do tego, by dzielić się władzą, nie zaakceptuje takiej konieczności,…— PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) November 22, 2023