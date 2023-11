Prezydent może zostać odwołany? Zaskakujące słowa eksperta

Co ze stanem zdrowia Korwin-Mikkego? „Jest lepiej. Czekam na wyjście ze szpitala i zakładam partię” [ZDJĘCIA]

Odwołanie prezydenta Dudy, albo przedterminowe wybory

Prowadzący nowy program "Super Expressu" prof. Antoni Dudek pytał gościa o możliwe scenariusze na wypadek, gdyby koabitacja rządu z prezydentem się nie udała. "Co się dzieje gdy strony nie chcą ze sobą współpracować?"- zapytał prowadzący program "Dudek o polityce".

– Strony mogą wyciągać przeciwko sobie najmocniejszą broń, największy kaliber dział. Ze strony rządu może to być obietnica postawienia w przyszłości prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Niekoniecznie prezydent będzie postawiony w tym czy przyszłym roku – pamiętajmy, że musi być w Zgromadzeniu Narodowym większość 2/3, ale w następnej kadencji, kiedy zmieni się układ sił w Sejmie i Senacie, taka sytuacja jest dla prezydenta groźna – wskazał prof. Chmaj.

Trybunał Stanu to zaledwie jedna z opcji rozliczenia prezydenta przez nową władzę. Drugą, bardziej zaskakującą jest możliwość odwołania Andrzeja Dudy w drodze referendum ogólnokrajowego. Jak powiedział Marek Chmaj, można bowiem zarządzić referendum, w wyniku którego skrócona zostałaby kadencja prezydenta. Co więcej, za dwa trzy, lata - jeśli w parlamencie będzie wymagana większość 2/3 głosów - nie są też wykluczone przedterminowe wybory.

– W zasadzie zarządzenia nowych wyborów przed upływem kadencji, jeżeli na to wyrazi zgodę naród w drodze referendum. Taka hipotetyczna możliwość też istnieje – zapewnia konstytucjonalista.

Referendum w sprawie odwołania Andrzeja Dudy jest możliwe?

Jak miałoby to, jego zdaniem, wyglądać w praktyce?

– Myślę, że to referendum ws. jakichś kompetencji prezydenta lub kadencji prezydenta, zastrzegając, że udzielenie przez większość Polaków pozytywnej odpowiedzi na takie pytanie wiąże się z koniecznością zarządzenia nowych wyborów prezydenckich. Po takim referendum marszałek zarządza nowe wybory prezydenta, one się odbywają, prezydent-elekt składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wraz ze złożeniem przysięgi rozpoczyna sprawowanie urzędu. Taka procedura w granicach konstytucji jest możliwa – przekonywał prawnik w programie "Dudek o polityce" prof. Antoniego Dudka w "Super Expressie".

Jak zastrzegł konstytucjonalista, naród może oczywiście opowiedzieć się "za" lub "przeciw" i "trzeba respektować tą decyzję" - zastrzegł Chmaj.

W dalszej części rozmowy prowadzący zapytał o prognozy, jak może wyglądać współpraca pomiędzy rządem Donalda Tuska, a prezydentem Andrzejem Dudą.

- To wszystko zależy od tego czy prezydent będzie chciał być podmiotem, który kreuje politykę, czy też będzie ulegać podszeptom czy poleceniom swojego obozu. Podmiotowość prezydenta będzie wpływać również na jego pozycję i przyszłą rolę. Ten podmiotowy będzie umiał się porozumieć. Prezydent, który uprzedmiotowi swoje działania na ołtarzu polityki partyjnej, to kłopot dla rządu, kłopot dla prezydenta, kłopot dla państwa, to będzie musiało się pewnie skończyć przedterminowymi wyborami - mówił Chmaj.

Konflikt prezydenta Andrzeja Dudy z rządem Donalda Tuska. Wszystkie scenariusze są możliwe

Dopytywany o realne scenariusza czy referendum ws. odwołania prezydenta czy przedterminowe wybory, Chmaj stwierdził, że w przypadku dużego konfliktu z prezydentem, koalicja będzie musiała mieć odpowiednią większość do odrzucenia prezydenckiego veta, ponadto zmieni się skład Trybunału Konstytucyjnego.

- Sytuacja polityczna jest tak dynamiczna iż w przypadku ostrego konfliktu z prezydentem będzie musiało dojść do przedterminowych wyborów jeszcze przed upływem kadencji Andrzeja Dudy w 2025 r. W sytuacji takiej polaryzacji będą wręcz niezbędne, natomiast metoda na skrócenie kadencji Sejmu to większość 2/3 - stwierdził Chmaj.

Prof. Chmaj, konstytucjonalista jest nominatem KO od listopada 2019, na funkcję wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Zasłynął z ujawnionych przez TVP Info, "Taśmy Banasia", gdzie powołując się na "szefa" Platformy Obywatelskiej ustalał z prezesem NIK działania uderzające w PiS.

