Spotkanie Hołowni i Dudy w Pałacu Prezydenckim. Na co można liczyć?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezydent Andrzej Duda spotkali się o 11:00 w Pałacu Prezydenckim. To już drugie spotkanie lidera Polski 2050 z głową państwa – pierwsze odbyło się podczas konsultacji z przedstawicielami partii, które dostały się do Sejmu. Pierwszy raz jednak polityk spotyka się z prezydentem w nowej roli marszałka. Na co liczy?