Mastalerek wypominał Tuskowi znaczące słowa. Mocna opinia!

Co z Kosiniakiem-Kamyszem w rządzie Tuska? Marek Sawicki zabrał głos

Marcin Mastalerek postanowił zabrać głos w sprawie wywiadu, jakie prezydent Andrzej Duda udzielił tygodnikowi „Sieci”. - W pierwszym kroku mówimy o wyborze prezydenckiego kandydata na premiera. Ja jestem prezydentem, ale Donald Tusk nie jest moim kandydatem – powiedział w rozmowie z pismem.

Na te słowa zareagował Donald Tusk, który na Twitterze odniósł się do cytatu. - „Tusk nie będzie moim premierem” - powiedział prezydent Duda. Potwierdzam. Nie będę – napisał.

To nie jedyna negatywna opinia o słowach prezydenta z ramienia KO. „Pan Duda nigdy nie będzie politykiem samodzielnym stwierdził Dariusz Joński, a Marcin Kierwiński napisał „Andrzej Duda jak mało kto potrafi udowodnić, że funkcja, którą pełni przerasta go” na Twitterze.

Do dyskusji dołączył właśnie Marcin Mastalerek, który na tej samej platformie wypomniał liderowi PO jedną z jego wypowiedzi. - Czemu fani D. Tuska tak przejęli się słowami Prezydenta Andrzeja Dudy, skoro mówił, że „w jego sercu prezydentem RP jest Trzaskowski”? – stwierdził na Twitterze.

Wygląda na to, że wywiad Andrzeja Dudy wzbudził więcej emocji niż można by początkowo zakładać. Nie wróży to dobrze przyszłej współpracy dawnej opozycji z głową państwa.

