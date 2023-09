Mariusz Kamiński: Uspokoiłem szefową MSW Niemiec, by nie wierzyła w te bzdury

Co tam się wydarzyło?!

Mariusz Kamiński odniósł się w środę rano w trakcie wywiadu w Radiu Zet do faktu wezwania polskiego ambasadora w Berlinie do niemieckiego MSW ws. tzw. afery wizowej.

Mariusz Kamiński: "Zdementowałem absurdalne działania opozycji"

- Niestety prasa niemiecka podchwyciła kompletnie absurdalną narrację opozycji dotyczącą skali tego, z czym mieliśmy do czynienia - powiedział Mariusz Kamiński. - Rozmawiałem wczoraj z minister spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Nancy Faeser. Wyjaśniłem jej, jaka jest rzeczywista skala. Zdementowałem te absurdalne działania opozycji, które szkodzą też Polsce i wizerunkowi naszego państwa - podkreślił.

- Pojawiła się fala absurdalnych spekulacji medialnych, dotyczących rzekomo jakiejś ogromnej afery wizowej. To jest zupełnie naturalne, że pani minister była zaniepokojona. Wyjaśniliśmy sobie sprawy. Uspokoiłem ją, że to jest tylko i wyłącznie kampania opozycji i żeby nie wierzyła w te bzdury - dodał Mariusz Kamiński.

Przyznał, że z szefową niemieckiego MSW rozmawiał też o innych problemach związanych z falą nielegalnej migracji, która zalewa Europę. - W sprawach bezpieczeństwa, niezależnie od różnic politycznych miedzy rządami, ministrowie chcą i mają obowiązek współpracy. Ta współpraca ze służbami niemieckimi też odbywa się na bieżąco - zapewnił.

We wtorek agencja prasowa dpa poinformowała, że szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser zwróciła się do swojego polskiego odpowiednika Mariusza Kamińskiego o informacje w sprawie tzw. afery wizowej. Agencja, powołując się na kręgi rządowe w Berlinie przekazała, że we wtorek na rozmowę z sekretarzem stanu Berndem Krösserem w MSW Niemiec stawił się polski ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś.

