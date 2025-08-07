Prezydent Nawrocki zrobił jak zapowiadał! Podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o CPK

Pierwsza wizyta prezydenta Nawrockiego
Prezydent Nawrocki spotkał się na rynku głównym miasta z mieszkańcami Kalisza. To pierwsze miasto poza Warszawą, w którym doszło do spotkania nowego prezydenta z Polakami. Na początku spotkania Karol Nawrocki spełnił wyborczą obietnicę i uroczyście podpisał dokument kierujący projekt ustawy dotyczący CPK. Prezydencki projekt trafi teraz do Sejmu. Inicjatywa ustawodawcza zakłada powrót do realizacji CPK w pierwotnym wariancie. Złożenie projektu dotyczącego powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego” Nawrocki zapowiedział podczas swojego środowego orędzia.
- "Polska musi być centrum handlowym i centrum komunikacyjnym Europy. CPK w swojej tradycyjnej formie dawał nam nadzieję, że pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, ekonomii" - powiedział prezydent Nawrocki. - Dziś jesteśmy w pułapce ekonomicznej i gospodarczej, którą musimy przezwyciężyć wielkimi inwestycjami, aspiracjami, marzeniami - podkreślił prezydent.
Ten nasz wspólny sukces, naszej przyszłości i dobro z niego pochodzące miał być dystrybuowany w myśl zrównoważonego rozwoju. Bo jest jedna Polska: wielkich aglomeracji, ale też Kalisza i innych średnich miast w Polsce, miast małych i Polska powiatowa. Musimy być razem. W moim projekcie przygotowanym i podpisanym przed momentem domagam się powrotu do zrównoważonego rozwoju, żeby CPK nie był kołem bez szprych, a ze wszystkimi szprychami - powiedział prezydent Nawrocki.
Jak powiedział Nawrocki - „Kalisz staje się symbolem wielu podobnych miast, które zostały wyrzucone, wyeliminowane z rządowego projektu CPK – jak Jastrzębie-Zdrój, Włocławek czy Łomża”. – Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, żeby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy. Dodał też, że „miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej”.
Polecany artykuł: