Prezydent Nawrocki zrobił jak zapowiadał! Podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o CPK

Pierwsza wizyta prezydenta Nawrockiego

Prezydent Nawrocki spotkał się na rynku głównym miasta z mieszkańcami Kalisza. To pierwsze miasto poza Warszawą, w którym doszło do spotkania nowego prezydenta z Polakami. Na początku spotkania Karol Nawrocki spełnił wyborczą obietnicę i uroczyście podpisał dokument kierujący projekt ustawy dotyczący CPK. Prezydencki projekt trafi teraz do Sejmu. Inicjatywa ustawodawcza zakłada powrót do realizacji CPK w pierwotnym wariancie. Złożenie projektu dotyczącego powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego” Nawrocki zapowiedział podczas swojego środowego orędzia.

- "Polska musi być centrum handlowym i centrum komunikacyjnym Europy. CPK w swojej tradycyjnej formie dawał nam nadzieję, że pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, ekonomii" - powiedział prezydent Nawrocki. - Dziś jesteśmy w pułapce ekonomicznej i gospodarczej, którą musimy przezwyciężyć wielkimi inwestycjami, aspiracjami, marzeniami - podkreślił prezydent.

Ten nasz wspólny sukces, naszej przyszłości i dobro z niego pochodzące miał być dystrybuowany w myśl zrównoważonego rozwoju. Bo jest jedna Polska: wielkich aglomeracji, ale też Kalisza i innych średnich miast w Polsce, miast małych i Polska powiatowa. Musimy być razem. W moim projekcie przygotowanym i podpisanym przed momentem domagam się powrotu do zrównoważonego rozwoju, żeby CPK nie był kołem bez szprych, a ze wszystkimi szprychami - powiedział prezydent Nawrocki.

Jak powiedział Nawrocki - „Kalisz staje się symbolem wielu podobnych miast, które zostały wyrzucone, wyeliminowane z rządowego projektu CPK – jak Jastrzębie-Zdrój, Włocławek czy Łomża”. – Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, żeby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy. Dodał też, że „miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej”.

Prezydent RP @NawrockiKn podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy „TAK dla CPK”. Wczoraj podczas orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym Prezydent RP podkreślał, że wsparcie dla ambitnych, przełomowych inicjatyw, które będą kołem zamachowym polskiej gospodarki… pic.twitter.com/A76rJxzC1S— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 7, 2025

Sonda Jak wyborażasz sobie współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska? Dobrze Źle Raczej bez problemów

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.