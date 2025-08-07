Karol Nawrocki dopina wszystko na ostatni guzik. Dziś kolejne ważne wydarzenia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-08-07 8:33

Prezydent Karol Nawrocki, który w środę 6 sierpnia objął urząd Prezydenta RP, w czwartek 7 sierpnia dokona powołań na kluczowe stanowiska w Kancelarii Prezydenta RP oraz Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Nowe nominacje mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania prezydenckiej administracji oraz efektywnej realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Karol Nawrocki

Autor: Piętka Mieszko/ AKPA

Na czele Kancelarii Prezydenta RP stanął Zbigniew Bogucki, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością, który był zaangażowany w kampanię prezydencką Karola Nawrockiego. W przeszłości pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego w latach 2020-2023.

- Szefem KPRP zostanie Zbigniew Bogucki – czyli polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który zaangażowany był w kampanię Nawrockiego – zapowiedział Karol Nawrocki.

Funkcję zastępcy szefa KPRP objął Adam Andruszkiewicz, obecny poseł PiS z Podlasia. Andruszkiewicz wcześniej pełnił funkcję wiceministra cyfryzacji. Przed dołączeniem do PiS był związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym.

- Zastępcą Boguckiego w KPRP zostanie obecny poseł PiS z Podlasia Adam Andruszkiewicz – poinformował prezydent.

Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, dotychczasowy poseł PiS, który pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. W przeszłości Szefernaker był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.

- Szefem gabinetu prezydenta będzie dotychczasowy poseł PiS Paweł Szefernaker – ogłosił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki złożył przysięgę. Zakończył ją słowami "Tak mi dopomóż Bóg". Nie każdy prezydent tak robił

Do KPRP dołączyli również Jarosław Dębowski (zastępca Szefernakera) i Rafał Leśkiewicz (rzecznik prasowy Kancelarii Prezydenta), wcześniej związani z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN), którym Karol Nawrocki kierował do czasu objęcia urzędu prezydenta. Mateusz Kotecki, również z IPN, będzie odpowiadał za sprawy społeczne. Agnieszka Jędrzak będzie pełnić funkcję ministra ds. Polonii i Polaków za granicą. Kapelanem prezydenta został ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz.

Za sprawy międzynarodowe w Kancelarii Prezydenta RP odpowiada Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wojciech Kolarski, dotychczasowy szef Biura Polityki Międzynarodowej, pozostanie w kancelarii.

Kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego objął Sławomir Cenckiewicz, doktor habilitowany historii, w latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016–2021 członek Kolegium IPN.

- Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz – przekazał Karol Nawrocki.

W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz stanął na czele komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022.

Zastępcami Cenckiewicza w BBN zostali generałowie Andrzej Kowalski (szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2015–2020) oraz Mirosław Bryś (generał rezerwy, wcześniej dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej).

Pozostałe nominacje

Karol Rabenda, w latach 2021–2023 wiceminister resortu aktywów państwowych, będzie odpowiadał za obszary energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych w Kancelarii Prezydenta RP.

- W kancelarii pracować będzie również polityk PiS Karol Rabenda – w latach 2021–2023 wiceszef resortu aktywów państwowych, który będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych - podsumował prezydent.

