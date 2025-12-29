Napięcia na linii Rosja-Ukraina. Oskarżenia o atak na rezydencję Putina i reakcja Kijowa

Rosja oskarża Ukrainę o atak dronami na rezydencję Putina, nazywając to "terroryzmem państwowym" i zapowiadając odwet.

Ukraina kategorycznie zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że Rosja próbuje storpedować negocjacje pokojowe.

W obliczu eskalacji, prezydent Zełenski apeluje o międzynarodowe wsparcie, a prezydent Trump odbywa rozmowę z Putinem.

Dowiedz się, jak te wydarzenia wpłyną na przyszłość konfliktu i czy doprowadzą do dalszych uderzeń.

Według Siergieja Ławrowa, Ukraina miała wysłać w kierunku rezydencji Putina aż 91 bezzałogowych statków powietrznych. Rosyjski minister zapewnił, że wszystkie drony zostały zestrzelone, a atak nie przyniósł szkód. Ławrow kategorycznie potępił ten czyn, określając go mianem "terroryzmu państwowego" i zapowiedział zdecydowane działania odwetowe.

Stanowisko Moskwy

Szef rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że w związku z rzekomym atakiem, Moskwa zrewiduje swoje stanowisko w negocjacjach pokojowych z Kijowem. Jednocześnie zaznaczył, że rosyjskie władze nie zamierzają wycofywać się z rozmów. Ławrow poinformował również, że rosyjska armia już wybrała cele, w które uderzy w ramach odwetu. "Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi" – oświadczył.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko dodał, że Moskwa dostrzega "wpływ Wielkiej Brytanii w najnowszych prowokacjach Ukrainy". To oskarżenie, cytowane przez agencję TASS, sugeruje szerszy kontekst międzynarodowy rzekomego ataku.

Reakcja Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski bardzo szybko odniósł się do oskarżeń Ławrowa, kategorycznie im zaprzeczając. Zdaniem Zełenskiego, doniesienia ze strony Kremla mają jasny cel: "storpedowanie negocjacji pokojowych" oraz "przygotowanie gruntu pod uderzenie w ukraińskie budynki rządowe". Ukraiński przywódca wyraził obawę, że Rosja może wykorzystać te fałszywe oskarżenia jako pretekst do dalszej eskalacji konfliktu. W obliczu rosyjskich gróźb, Zełenski zaapelował do prezydenta USA Donalda Trumpa, by "podjął odpowiednie działania w odpowiedzi na rosyjskie groźby".

Rozmowa Trumpa z Putinem

W poniedziałek, około godziny 17:00 czasu polskiego, Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump zakończył "pozytywną rozmowę" z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie Ukrainy. Na ten moment nie przekazano żadnych szczegółów dotyczących treści rozmowy.

w naszej galerii przypomnisz sobie ostatnie spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa:

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem