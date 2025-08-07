"Debata Super Expressu STARCIE": Paweł Bliźniuk i Ewa Zajączkowska-Hernik. "Prezydent szykuje się na polityczną wojnę"

Formuła "Debaty Super Expressu. STARCIE" zakłada krótkie pytania od prowadzącego na początku dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, a następnie serię pytań uczestników do siebie nawzajem. Tematów nie zabraknie, bo w polskiej polityce wiele się dzieje. Będzie czas na odpowiedź, ripostę, polemikę czy komentarz. Każdy z dwojga uczestników będzie dysponował pulą 30 minut na wszystkie rodzaje wypowiedzi łącznie. Dozwolone będzie korzystanie z notatek, materiałów pomocniczych czy urządzeń mobilnych oraz prezentowanie własnych materiałów audio i wideo.

W odcinku w czwartek 7 sierpnia starli się ze sobą Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska i Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja.

Gorąca dyskusja w studio

Już początek debaty był gorący, politycy bowiem omawiali zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego, europosłanka Konfederacji zarzucała rządzącym, że nie umieją się pogodzić z porażką Trzaskowskiego i chcieli zablokować zaprzysiężenie. - Myślę, że obóz rządzący szykował się na to, żeby w jakikolwiek sposób uniemożliwić przejęcie władzy Karolowi Nawrockiemu - mówiła Zajączkowska-Hernik.

Co z kwotą wolną od podatku? Europosłanka Konfederacji zarzuciła rządowi, że nie wprowadza kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Bliźniuk przyznał, że zobowiązanie było, ale sytuacja finansowa jest trudna, ale ma nadzieję, że będzie wypracowane rozwiązanie, które stopniowo będzie do tej kwoty prowadzić.

Głosowaliśmy przeciw Trzaskowskiemu. - "Wyborcy Konfederacji zagłosowali za, przeciwko domknięciu układu, który był bardzo niebezpieczny dla Polski". - "I tutaj Konfederacji wykazali się bardzo dużą dojrzałością polityczną" - podkreśliła Zajączkowska - Hernik.

Politycy gorąco dyskutowali też o Unii Europejskiej, umowie Mercosur i Zielonym Ładzie i w tych sprawach bardzo różnili się poglądami. Zdecydowanie odmienne zdanie mieli też na temat sytuacji na granicy.

- "Wasz premier Donald Tusk na kolanach, kiedy Angela Merkel, to oczywiście razem z nią zapraszał hordy imigrantów"- mówiła Zajączkowska-Hernik. Rząd zabronił filmować, co się dzieje na granicy, a polskie służby są traktowane jak uber rozwożący nielegalnych imigrantów. Poseł Bliźniuk z kolei powiedział, ze ma pełne zaufanie do Straży Granicznej.

Problem jest nie tylko z nielegalnymi imigrantami, ale też z wizami - mówiła Zajączkowska. Dziś mamy problem też z legalną migracją.

