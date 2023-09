Majątek Kamili Gasiuk-Pihowicz.Co kryje oświadczenie majątkowe popularnej posłanki?

Kamila Gasiuk-Pihowicz ma na swoim koncie 10 tysięcy złotych. W 2022 roku ta kwota wynosiła 12 tysięcy złotych, a na początku kadencji miała odłożone tyle, co obecnie. Nie posiada obcych walut ani papierów wartościowych.

Dom kandydatki do Sejmu ma powierzchnię 130 m2 i jest wart aż 900 tysięcy złotych. Działka, na której jest położony, ma 639 m2. W rubryce tytuł prawny polityczka wpisała: 14/80 udział we współwłasności, majątek odrębny, umowa sprzedaży oraz 22/80 udział we współwłasności, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności. Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Kamila Gasiuk-Pihowicz dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego o powierzchni 68 m2, wartego według firmy ubezpieczeniowej 840 tysięcy złotych. Otrzymała je z tytułu darowizny. Mieszkanie zalicza do swojego majątku odrębnego. Oprócz tego jest posiadaczką działki rolnej o powierzchni 10 arów, wycenionej na 60 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku mieszkania otrzymała ją jako darowiznę i wchodzi w skład jej majątku odrębnego.

W 2022 roku posłanka zarobiła 46 tysięcy złotych z tytułu diety parlamentarnej. Jej uposażenie poselskie wyniosł 189 tysięcy złotych. Dodatkowo osiągnęła przychód 1,9 tysiąca złotych dzięki zwiększeniu limitu na służbowe podróże zagraniczne. Wynajem jednego z mieszkań wzbogacił polityczkę o kolejne 9,7 tysiąca złotych.

Kandydatka do Sejmu nie posiada samochodu. Niedawno pozbyła się leciwego Opla Zafiry, kompaktowego minivana wyprodukowanego w 2007, wartego około 10 tysięcy złotych. Nie ma żadnych długów.

