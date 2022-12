Stanisław Kania po latach ujawnił, co mu powiedział Leonid Breżniew. Ciarki przechodzą po plecach

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentował na antenie Polsatu ostatnie zawirowania dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Sejm ma bowiem zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która miała być uzgadniana z Komisją Europejską.

Główną zmianą wprowadzaną przez nowelizację jest przeniesienie spraw dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Zmieniono też zapisy dotyczące ogólnej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Mateusz Morawiecki apeluje do opozycji o wspólne głosowanie. Władysław Kosiniak-Kamysz: Premier podległy Brukseli

W związku z tym, że głosowania za przepisami, które mają zbliżyć Polskę do funduszy z KPO, odmówiła Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do opozycji z prośbą o wsparcie w głosowaniu. - Odniosłem wrażenie dotyczące wiernopoddańczego stosunku premiera do tych uzgodnienie z KE. Wcześniej z ust przedstawicieli partii rządzącej wielokrotnie słyszeliśmy, że o polskich sprawach powinno się decydować w Polsce oraz że nikt nam nie będzie dyktował warunków - mówił lider ludowców.

- Dzisiaj wygląda to tak, że najbardziej podległy Brukseli jest premier Morawiecki i jego rząd, chociaż jak słyszymy cały rząd nie popiera tej ustawy i to jest kuriozum - punktował premiera Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL uderza w rząd. O stosunkach w koalicji: "Ciężka patologia"

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza sytuacja, w której część ekipy rządowej odmawia głosowania za ustawą forsowaną przez prezesa Rady Ministrów, jest "ciężką patologią". Według Kosiniaka-Kamysza sprawa jest prosta, a sprzeciw Zbigniewa Ziobry i jego środowiska wobec forsowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, powinien zakończyć się dymisją.

- To jest ciężka patologia. Minister sprawiedliwości po raz kolejny ma inne zdanie w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości niż premier, niż partia rządząca. Skoro Solidarna Polska nie popiera rozwiązań, które negocjuje premier, to to powinno się zakończyć dymisją, jednego, albo drugiego - podsumował lider ludowców.

