Marian Banaś może stracić immunitet. PiS ma już plan, zostało tylko 6 miesięcy

Odkąd prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, zdecydował się wybić na niezależność, rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, co może, by pozbawić swojego dawnego posła stanowiska szefa NIK. Pod rządami Banasia instytucja niejednokrotnie szła na otwarte zwarcie z władzami, nierzadko zajmując się kontrolą tam, gdzie Zjednoczonej Prawicy było to wysoce niewygodne. Możliwe, że saga Mariana Banasia w NIK niebawem się skończy.

Marian Banaś z ostatecznym odliczaniem? PiS może mu odebrać immunitet za przekroczenie prędkości

Do Sejmu wpłynął wniosek Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie Mariana Banasia, który został przyłapany przez fotoradar, jak o 20 km/h przekroczył dozwoloną prędkość. W związku z immunitetem, który chroni prezesa NIK, nie można było wystawić mu mandatu. Wniosek ITD, który trafił do Sejmu, dotyczy właśnie uchylenia prawnej ochrony Banasia.

Sprawą zajmie się Komisja Regulaminowa, Immunitetowa i Spraw Poselskich, na której czele stoi Kazimierz Smoliński (67 l.) z PiS. Ten w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ujawnił, że sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu najbliższego półrocza. - Potwierdzam, że sprawa ta znajduje się w przyjętym porządku obrad na przyszły rok - ujawnił przewodniczący organu.

To nie pierwszy wniosek w sprawie Mariana Banasia. Prezes NIK od roku czeka na głosowanie w sprawie immunitetu

Kwestia zarejestrowanego przekroczenia prędkości nie jest jednak jedyną, która może zagrozić Marianowi Banasiowi. Pod koniec lipca 2021 roku do Sejmu wpłynął wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Marianowi Banasiowi w związku z zarzutami o ukrywanie majątku. Według CBA i prokuratury w latach 2015 - 2019 prezes NIK miał zaniżyć swoje dochody o 550 tys. zł.

Druga połowa 2021 roku upłynęła nad procedowaniem sprawy w sejmowej komisji, która w końcu stycznia 2022 głosami 9 do 7 zdecydowała o uchyleniu immunitetu Marianowi Banasiowi. I tutaj wątek się kończy, bo w sprawie odtąd panuje cisza, a wniosek miał trafić do "sejmowej zamrażarki".

Jaki jest tego powód? "Rz" wskazuje, że Marian Banaś wciąż ma stronników w Zjednoczonej Prawicy, którzy hamują proces. W partii wciąż mają mieć także świadomość, że drażnienie prezesa NIK może zaowocować kolejnymi głośnymi kontrolami NIK, tak niewygodnymi dla obecnej władzy.

