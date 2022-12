Pieniądze na media publiczne w Polsce. Jak to wygląda na tle Europy?

Najpierw polski rząd dofinansował media publiczne dotacją w wysokości blisko 2 mld złotych, by niedawno wesprzeć je rekompensatą 700 mln zł. Łącznie jest to rocznie ok. 800 mln euro. 737 mln trafia do Telewizji Polskiej a 77 do Polskiego Radia. Daje to 0,14 proc. PKB. Jak Polska wypada przy innych europejskich nadawcach, takich jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania? Według danych z 2021 roku polskie media publiczne znajdują się znacznie poniżej średniej wyliczonej dla Europejskiej Unii Nadawców. Ta wynosi 0,16 proc. PKB.

Dotacje na media publiczne w Europie

Najwięcej na media publiczne wydają Niemcy, które przeznaczają na ten cel 0,26 proc. PKB. Łączna kwota to około 8,5 mld euro, więc ponad 10 razy więcej niż Polska. Największe sumy trafiają do: ARD (6 mld 450 mln euro), ZDF (2 mld 350 mln euro) i Deutsche Welle (500 mln euro). Połowa mniej trafia do francuskich mediów publicznych. 3 mld 310 mln euro otrzymuje France Televisions, 700 mln euro - Radio France,a France Medias Monde - 267 mln euro. Daje to 0,17 proc. PKB. Wielka Brytania na media publiczne przeznacza z kolei 6 mld 200 mln euro. Stanowi to 0,23 proc. PKB.

Wydatki wybranych państw ma media publiczne. (dane EBU)

Niemcy - 8,5 mld euro

Wielka Brytania - 6,2 mld euro

Polska - 800 mln euro

