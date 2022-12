Tak żegnają Mariusza Waltera: Życzliwy człowiek

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Nie żyje Mariusz Walter

Mariusz Walter zmarł 13 grudnia. Był on współtwórcą TVN, biznesmenem i milionerem. Trzeba przyznać, że był osobą, która kształtowała rynek medialny w Polsce. Śmierć Waltera poruszyła wiele osób ze świata mediów. Waltera pożegnali m.in. Monika Olejnik, Szymon Hołownia oraz Tomasz Lis, czyli osoby związane z TVN. W prasie natomiast pojawiły się kondolencje składane rodzinie zmarłego Mariusza Waltera. Pożegnał go m.in. Włodzimierz Czarasty oraz Zygmunt: Solorz. - Z wielkim żalem i smutkiem żegnam Mariusza Waltera. Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy. Rodzinie i Bliskim składa Zygmunt Solorz - czytamy w nekrologu. W pięknych słowach Waltera pożegnała też fundacja TVN: - Z bólem serca żegnamy niezwykłego, wyjątkowego Człowieka. Założyciela, Twórcę, pierwszego Prezesa Telewizji TVN Mariusza Waltera. Mentora i nauczyciela ludzi polskich mediów. Wielkiego Przyjaciela i Współtwórcę Fundacji TVN. Człowieka, dla którego ludzie zawsze byli ważni. On był i zawsze będzie ważny dla nas. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Łączymy się w bólu z Rodziną. Wyrazy głębokiego współczucia dla Pani Bożeny Walter Założycielki Fundacji TVN. Wielki smutek i żal jest dzisiaj w naszych sercach...

Wśród kondolencji znalazł się też taki: - Pogrążeni w smutku żegnamy Mariusza Waltera Życzliwego Człowieka, wybitnego przedsiębiorcę, założyciela telewizji TVN Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają Pracownicy TVN Warner Bros. Discovery.

