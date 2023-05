i Autor: Leszek Szymański/PAP Donald Tusk w Sejmie

szczegóły

Lex Tusk. Co to jest Lex Tusk: co zawiera i jakie niesie konsekwencje? Co zakłada ustawa?

jot | PAP 10:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Lex Tusk zostało przyjęte w Sejmie w piątek (26 maja). Posłowie zdecydowali o przyjęciu ustawy umożliwiającej powołanie komisji do spraw badania wypływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Komisja miałaby dotyczyć spraw z lat 2007-2022, a potocznie zwana jest "lex Tusk", ponieważ zgodnie z nią Donald Tusk nie mógłby sprawować funkcji premiera. Komisja miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. O co tak naprawdę chodzi? Czym mogą grozić zapisy "lex Tusk"? Co to jest "lex Tusk" i co zakłada ustawa?