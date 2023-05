Nagłe wystąpienie Andrzeja Dudy. Zabierze głos w sprawie „lex Tusk”?

Z samego rana w poniedziałek przekazano informację o nagłym wystąpieniu Andrzeja Dudy. Choć nie podano szczegółowych informacji, na jaki temat głowa państwa zabierze głos, można się spodziewać, że odniesie się do lex Tusk. Chodzi o ustawę o powołaniu komisji do spraw wpływów rosyjskich, jaką przegłosowano 26 maja w Sejmie.

Według polityków opozycji jest to działanie wymierzone konkretnie przeciw liderowi PO Donaldowi Tuskowi, by możliwe było skazanie go bez sądowego wyroku. Komisja bowiem ma mieć uprawnienia śledcze, oskarżycielskie i sądownicze. Oznacza to, że może kogoś pozbawić prawa do pełnienia funkcji publicznych (związanych z zarządzaniem środkami publicznymi) na okres 10 lat.

Na temat kontrowersyjnej ustawy zabrał głos Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. - W Kancelarii Prezydenta trwają analizy dotyczące ustawy w sprawie powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce – mówił w programie „Kawa na ławę”. - Można się spodziewać w krótkim terminie decyzji pana prezydenta, która zostanie ogłoszona publicznie, bo jawność życia publicznego jest również wartością konstytucyjną – dodał.

Według nieoficjalnych informacji podanych przez Onet, w okolicach Pałacu Prezydenckiego mówiono, że Andrzej Duda rozważa podpisanie ustawy. Pojawiły się jednak głosy, że wpierw zostanie przekazana do oceny Trybunałowi Konstytucyjnemu.

