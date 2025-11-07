Internauci bez litości dla Ziobry. "Miękiszon i symulant". Szokujące liczby!

Joanna Drzycimska
PAP
2025-11-07 13:51

Nazwisko byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, od miesięcy jest odmieniane przez wszystkie przypadki. W piątek, 7 listopada, Sejm ma zdecydować, czy uchylić immunitet posła PiS oraz wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że internauci tego żądają. Aż 96 proc. komentujących w internecie uważa Ziobrę za "miękiszona" i "symulanta".

  • Raport Res Futura ujawnia, że 96% komentarzy online dotyczących immunitetu Zbigniewa Ziobry jest negatywnych.
  • Internauci domagają się postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed sądem i jego aresztowania, nazywając go "symulantem".
  • Kwestia immunitetu Ziobry i zarzutów prokuratorskich, w tym kierowania grupą przestępczą, wywołała ogromne zainteresowanie w sieci.
  • Sprawdź, co Ziobro powiedział na konferencji prasowej z Budapesztu i dlaczego jego nieobecność w Polsce budzi tak wiele kontrowersji!

Szokujący raport Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura! Aż 96 procent komentarzy w internecie dotyczących odebrania Zbigniewowi Ziobrze poselskiego immunitetu ma charakter negatywny. "Internauci określają posła PiS mianem miękiszona i symulanta oraz domagają się postawienia go przed sądem i aresztowania" - czytamy. Res Futura donosi, że kwestia odebrania immunitetu Ziobrze oraz postawienia mu zarzutów zainteresowała około 60 milionów użytkowników internetu. A z tych 60 milionów tylko zaledwie 4 procent staje w obronie byłego ministra sprawiedliwości. 

Internauci ostro o Ziobrze: "Symulant"

Przypomnijmy, w czwartek, 6 listopada, komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Komisja poparła też wniosek o jego zatrzymanie i areszt. Poinformował o tym szef komisji Jarosław Urbaniak (KO). Również w czwartek, jeszcze przed posiedzeniem komisji, Ziobro zorganizował konferencję prasową. Transmitowała ją Telewizja Republika, zaznaczając, że relacjonuje ją na żywo z Budapesztu, gdzie ma przebywać Ziobro. Ten był pytany, czy przyjedzie do Polski. "Donald Tusk chciałby znać wszystkie moje plany, ja nie zamierzam wpisywać się w jego scenariusz i pomagać jego przestępczej szajce w tym, co zamierzają. (...) Tak, to prawda, miałem wykupiony bilet i miałem wracać do Polski, natomiast uzyskałem informację, że w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja związana z zatrzymaniem mnie rzekomo pod pretekstem jakiegoś działania, innego rodzaju uczynku czy zaraz po, w oparciu o jakieś fałszywe zeznania" - stwierdził Ziobro.

Opinia publiczna domaga się aresztowania Zbigniewa Ziobry

Jak podaje Res Futura, właśnie nieobecność Ziobry w Polsce jest dominującym tematem komentarzy internautów. Wielu użytkowników uważa, że jego stan zdrowia to jedynie wymówka, o czym świadczą m.in. wpisy typu: "Ziobro to tchórz i złodziej, który udaje chorego, żeby nie iść siedzieć". Ponadto posądzają go o korupcję, nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości oraz hipokryzję. Komentujący domagają się postawienia Ziobry przed sądem i jego aresztowania (46 proc.), odebrania mu immunitetu lub rezygnacji z niego z własnej woli (14 proc.) oraz pełnego rozliczenia, w tym ujawnienia dokumentów i kontroli Funduszu Sprawiedliwości (12 proc.). 

"Zwolennicy posła PiS stanowią zdecydowaną mniejszość. Uważają, że Zbigniew Ziobro padł ofiarą politycznego odwetu, a stawiane mu zarzuty są niesprawiedliwe. Wyrażają też brak zaufania do prokuratury. Wśród nich można zauważyć obronę konserwatywnych wartości oraz poparcie dla premiera Węgier Viktora Orbana" - czytamy.

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa
ZBIGNIEW ZIOBRO