Lewica powalczy o Kraków. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski (KO), został odwołany z urzędu w wyniku referendum, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów w ciągu 90 dni.

Nowa Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata na prezydenta miasta.

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że decyzje dotyczące kandydata będą podejmowane lokalnie w Krakowie.

W wyniku referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (Koalicja Obywatelska). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Większość w Radzie ma KO wraz z Nową Lewicą, zaś kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. Taki wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które zgodnie z przepisami muszą się odbyć w ciągu 90 dni.

W poniedziałek (25 maja) w Krakowie Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Nowa Lewica „wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa”. - Przyjdzie czas, zostaną ogłoszone przez komisarza różne decyzje, będziemy w tej sprawie państwa informowali - powiedział lider formacji. Czarzasty dodał, że „Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia”. I podkreślił, że wszelkie decyzje dotyczące kandydata, który ma zostać wystawiony w wyborach w Krakowie będą podejmowane właśnie tam, przez tamtejsze środowisko Nowej Lewicy. Kiedy nastąpił ogłoszenie kandydata bądź kandydatki? Na razie tego nie podano, a Czarzasty wspomniał jedynie, że nie widzi potrzeby, by się z tym spieszyć.

W czasie konferencji padło też pytanie o to, czy Lewica nie czuje się współodpowiedzialna za porażkę Aleksandra Miszalskiego w referendum: Mieliśmy chęć i propozycję współpracy z byłym panem prezydentem, ale ta propozycja została przez pana prezydenta odrzucona - ocenił polityk.

CZYTAJ: Nieoficjalnie: Kto przejmie Kraków po Miszalskim? Są dwa nazwiska na stole

Przypomnijmy, że w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 oprócz Aleksandra Miszalskiego (KO) startowali także: Łukasz Kmita (PiS), Łukasz Gibała (komitet wyborczy Kraków dla Mieszkańców), Konrad Berkowicz (Konfederacja), Andrzej Kulig (komitet Ku Przyszłości). W II turze wyborów Aleksander Miszalski pokonał Łukasza Gibałę przewagę.