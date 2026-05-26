Prezydent Krakowa odwołany. Europoseł KO: To dzwon alarmowy, wręcz dzwon Zygmunta!

Polityk KO: Referendum w Krakowie to sygnał

– To na pewno mocny dzwon alarmowy, w tym wypadku dzwon Zygmunta. Musimy bardzo poważnie potraktować ten wynik — to ważny sygnał. Powodem była polaryzacja polityczna i silna mobilizacja PiS oraz Konfederacji. To także kwestia progów wyborczych, które dotyczą możliwości przeprowadzenia referendum – powiedział europoseł KO. – Kampania referendalna była bardzo brutalna. Z tym samym będziemy się mierzyć w przyszłych wyborach - prognozuje Wawrykiewicz.

Za odwołaniem Miszalskiego głosowało 171 581 osób (97,93 proc. biorących udział w plebiscycie) przy frekwencji 29,99 proc. Przeciwko odwołaniu prezydenta było tylko 3631 krakowian (2,07 proc.), którzy udali się do urn.

Jednocześnie Rada Miasta nie została odwołana z powodu braku minimalnej liczby (179 792) głosów do uznania tego referendum za wiążące. – Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem – oświadczył Miszalski.

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał jest radny dzielnicy Stare Miasto, Jan Hoffman (37 l.). – Aleksander Miszalski okazał się chyba najgorszym prezydentem, jakiego można sobie wyobrazić. Jego decyzje, zwłaszcza finansowe, były fatalne – powiedziała posłanka PiS Małgorzata Wassermann (48 l.) w rozmowie z „Super Expressem”. Przeciwnicy Miszalskiego zarzucali mu m.in. wprowadzenie strefy czystego transportu oraz podwyżki cen biletów.

Wybory nowego prezydenta Krakowa mają się odbyć w ciągu 90 dni. Do tego czasu miastem będzie zarządzać osoba wskazana przez premiera. Pojawiły się już deklaracje dotyczące startu w przedterminowych wyborach. Wśród kandydatów są: były prezes NIK Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (42 l.) z Konfederacji, Małgorzata Wassermann, Łukasz Gibała (49 l.), który dwa lata temu przegrał z Miszalskim oraz senator KO Monika Piątkowska (52 l.).

SŁUŻBY U NAWROCKIEGO, REFERENDUM W KRAKOWIE I KŁÓTNIE W RZĄDZIE! | Miziołek & Olczyk