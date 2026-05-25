Nieoficjalnie: Kto przejmie Kraków po Miszalskim? Są dwa nazwiska na stole

Po odwołaniu prezydenta Miszalskiego, Kraków pilnie potrzebuje nowego zarządcy, a decyzja premiera Donalda Tuska jest kwestią godzin.

Według nieoficjalnych doniesień Radia ESKA, na stole leżą dwa kluczowe nazwiska: obecny wiceprezydent Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf z Lasów Państwowych.

Kraków czeka na decyzję premiera w sprawie komisarza miasta. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum najważniejsze pytanie dotyczy teraz tego, kto tymczasowo przejmie zarządzanie jednym z największych miast w Polsce.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Radia ESKA, na stole są dwa nazwiska. Chodzi o wiceprezydenta Stanisława Kracika oraz dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotra Kempfa. Według ustaleń Radia ESKA jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Decyzja w tej sprawie należy do premiera Donalda Tuska. Jak przekazało Radio ESKA, ma ona zapaść najpewniej jutro. Na razie są to jednak informacje nieoficjalne, a ostateczne rozstrzygnięcie nie zostało jeszcze ogłoszone.

Powołanie komisarza jest konieczne, ponieważ po skutecznym referendum miasto nie może pozostać bez osoby odpowiedzialnej za bieżące zarządzanie. Komisarz będzie pełnił obowiązki do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa.

Stanisław Kracik to obecny wiceprezydent Krakowa, a więc osoba związana z bieżącym funkcjonowaniem miasta. Drugim nazwiskiem, które pojawia się w nieoficjalnych ustaleniach Radia ESKA, jest Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

To właśnie między tymi dwoma kandydaturami, według informacji Radia ESKA, ma rozstrzygać się decyzja o tym, kto zostanie komisarzem miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Referendum w Krakowie uruchomiło lawinę politycznych konsekwencji. Najpierw mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, teraz oczy całej lokalnej sceny politycznej zwrócone są na Warszawę. To premier Donald Tusk wskaże osobę, która tymczasowo przejmie obowiązki prezydenta miasta.

Na oficjalną decyzję trzeba jeszcze poczekać. Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje Radia ESKA, nowym komisarzem Krakowa zostanie Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Więcej szczegółów w tej sprawie Radio ESKA zapowiada w swoich serwisach informacyjnych.

