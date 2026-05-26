Polacy wystawili ocenę Karolowi Nawrockiemu i parlamentowi. Kto ma powody do radości?

Działalność prezydenta jest oceniana przez społeczeństwo w sposób bardzo podzielony, choć przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wzrosła do 4 punktów procentowych.

Odnotowano wyraźny spadek pozytywnych ocen pracy Sejmu, a opinie negatywne zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi.

Ocena Senatu jest zrównoważona, a niewielkie pogorszenie jego notowań mieści się w granicach błędu statystycznego.

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS, działalność Karola Nawrockiego została pozytywnie oceniona przez 46 procent ankietowanych. Wynik ten oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w kwietniu. Z drugiej strony, 42 procent respondentów wyraziło negatywną opinię o pracy prezydenta, co stanowi spadek o 2 punkty procentowe. 12 procent badanych nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii. CBOS zauważa, że "opinie na temat działalności głowy państwa pozostają bardzo podzielone", a przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wzrosła do 4 punktów procentowych.

Analiza sondażu wskazuje na konkretne grupy społeczne, wśród których Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem. Pozytywne zdanie na temat prezydenta wyrażają przede wszystkim zwolennicy PiS oraz osoby, które głosowały na niego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do grup przychylnych głowie państwa należą również respondenci identyfikujący się z prawicą oraz ci, którzy regularnie uczestniczą w praktykach religijnych.

Wśród krytyków prezydenta dominują sympatycy Koalicji Obywatelskiej oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury. Nieprzychylne opinie często wyrażają także osoby identyfikujące się z lewicą, a w nieco mniejszym stopniu z centrum.

Ocena Sejmu i Senatu

Badanie CBOS odnotowuje spadek w ocenie działalności Sejmu. Pozytywnie pracę niższej izby parlamentu oceniło 33 procent respondentów, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do kwietnia. Jednocześnie, 49 procent ankietowanych negatywnie ocenia funkcjonowanie Sejmu. Jak podkreśla CBOS, "po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi".

Polacy wyrazili również swoje zdanie na temat pracy Senatu. Pozytywną ocenę działalności wyższej izby parlamentu wystawiło 37 procent badanych. Natomiast 38 procent respondentów wyraziło niezadowolenie z jej funkcjonowania. CBOS zaznacza, że "pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego".

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego przy grobie Jana Pawła II:

12

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze / Dobrze (Prezydent działa na plus!) Ani dobrze, ani źle (Jest mi obojętne / Nie mam zdania) Źle / Bardzo źle (Prezydent mnie rozczarowuje!)

SŁUŻBY U NAWROCKIEGO, REFERENDUM W KRAKOWIE I KŁÓTNIE W RZĄDZIE! | Miziołek & Olczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.