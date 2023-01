Lech Wałęsa już nie popiera PO! Podał powód

Lech Wałęsa nie krył się ze swoimi politycznymi sympatiami i otwarcie mówił o swoim poparciu dla partii Donalda Tuska. Jak się okazuje, PO zawiodło byłego prezydenta na tyle mocno, ze ten zdecydował się ogłosić zmianę swojego stosunku. - W związku z dzisiejszym głosowaniem posłów Platformy Obywatelskiej otwierającej drogę PiS-owi do środków Unijnych , mimo łamania Konstytucji i zasad demokracji, postanowiłem wycofać swoje sympatyzowanie z PO – napisał na Facebooku. Chodzi o sejmowe głosowanie w piątek 13 stycznia, kiedy to przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o Sadzie Najwyższym. Posłowie PiS złożyli go już w grudniu 2022 roku, a według autorów miał sprawić, że Polska w końcu wypełni tak zwane kamienie milowe które były warunkiem ostawionym przez Komisję Europejską, by nasz kraj mógł dostać środki z KPO. W nowelizacji zawarto między innymi zapis o rozstrzyganiu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz rozszerzenie testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Na post Lecha Wałęsy odpowiedziała między innymi europosłanka Róża Thun. - Czyżby szedł Pan w moje ślady, Panie Prezydencie? – zapytała, jednak noblista jeszcze nie udzielił odpowiedzi.

