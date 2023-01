Kidawa-Błońska o wieku emerytalnym. Mocne słowa

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami, partie powoli przygotowują się do kampanii, a wyborcy zastanawiają się, jakie będą programy wybór poszczególnych partii. Wróciły także obawy sprzed wielu lat, że jeśli PO wygra wybory, wróci do pomysłu, by podnieść wiek emerytalny. Podczas konferencji prasowej 11 stycznia lider PO Donald Tusk stwierdził, że ten temat jest zamknięty i wiek emerytalny nie będzie podnoszony. Na ten sam temat wypowiedziała się Małgorzata Kidawa-Błońska. - Bardzo wyraźnie wczoraj na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, patrząc w oczy wszystkim Polakom: nie wracamy do podnoszenia wieku emerytalnego. Koniec, kropka. Myśmy podnieśli wiek emerytalny, nie słuchając opinii Polaków i ponieśliśmy za to bardzo surową karę i wyciągnęliśmy z tego wnioski – mówiła wicemarszałek Sejmu w RMF FM. Mimo zapewnień posłów PO na pewno wśród części osób pozostaną obawy, czy aby na pewno PO nie będzie chciało wrócić do kontrowersyjnego pomysłu.

