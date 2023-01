Prokurator generalny Zbigniew Ziobro po napadzie w Kobyłce: To bandyta ma się bać

PiS nie wyklucza koalicji w Konfederacją. Co na to partia? Jest odpowiedź

PiS jest wciąż na prowadzeniu w sondażach, ale traci poparcie i partii Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) trudno będzie utworzyć rząd po jesiennych wyborach. W środę (11 stycznia) w "Super Expressie" informowaliśmy, że niektórzy członkowie partii, w tym poseł Bolesław Piecha (69l.), rozważają koalicję z Konfederacją. – Nie wykluczam koalicji z Konfederacją – mówił nam Piecha. Co o tym sądzą przedstawiciele tej opozycyjnej partii? – Nie wyobrażam sobie współpracy z PiS. PiS jest partią ultrasocjalistyczną, a my jesteśmy wielkimi wolnościowcami! – ocenia poseł Artur Dziambor.

Politycy Zjednoczonej Prawicy podzieleni ws. współpracy z Konfederacją

W Zjednoczonej Prawicy opinie o takim mariażu są podzielone. – Jeśli trzeba by było zdobyć sejmową większość po wyborach, to możemy być skazani na sojusz z Konfederacją , nie zdziwi mnie to – mówi poseł klubu PiS Tadeusz Cymański (68 l.), członek Solidarnej Polski. Jego partyjny kolega mówi nam anonimowo coś przeciwnego. – Nie ma mowy o współpracy. Konfederacja głosowała za odwołaniem ministra Zbigniewa Ziobry (53 l.) – słyszymy.

Według sondażu United Surveys wykonanego dla WP poparcie dla PiS wynosi 32,3 proc., a dla Konfederacji 6,9 proc. Analiza prof. Jarosława Flisa (56 l.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazuje, że przekłada się to odpowiednio na 190 oraz na 24 mandaty w Sejmie, czyli w sumie na 231 posłów. To o 17 mandatów mniej niż potrzeba do uzyskania większości.

