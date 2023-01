Wybory 2023. Będzie koalicja PiS z Konfederacją?

Dotychczas politycy PiS byli ostrożni w kreśleniu powyborczych scenariuszy i utrzymywali, że w wyborach 2023 chcą walczyć o samodzielną większość. Ta jednak, patrząc na sondaże, coraz bardziej się oddala. W ostatnim sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Zjednoczona Prawica mogła liczyć na 31,16 proc. poparcia. To za mało na samodzielne rządy jesienią 2023. Dlatego coraz częściej politycy PiS przebąkują o koalicjantach. Z kim PiS gotów jest współpracować, by stworzyć rząd po wyborach do Sejmu 2023 i wyborach de Senatu 2023?

Wybory parlamentarne 2023. PiS rozważa różne opcje powyborcze

- Poziom sporu i napięć jest tak duży między PiS a PO, że nie ma mowy o wielkiej koalicji. Jest Koalicja Polska, ale tu są regionalne napięcia – odpowiada Bolesław Piecha z PiS. Zapytany jednak o Konfederację, nie jest już tak stanowczy. - Jest Konfederacja, nie wykluczam koalicji z Konfederacją, ale pewne osoby, które utrzymałyby swoją pozycję, byłyby dla nas trudne do zaakceptowania, mam tu na myśli posła Brauna – mówi. - Oprócz Brauna, to tam można byłoby się dogadać – dodaje Piecha.

Wybory do Sejmu 2023. Janusz Korwin-Mikke nie wyklucza koalicji z PiS i PO

O taką możliwość zapytaliśmy także Janusza Korwin-Mikkego (81l.) z Konfederacji. - W polityce niczego nie można wykluczyć, choć na pewno wykluczamy jakąkolwiek współpracę z partią Razem. Każdy nasz koalicjant, czy PiS czy PO, musiałby zdecydować się na likwidację resztek socjalizmu w Polsce, czyli na prywatyzację służby zdrowia, oświaty i PKP. A co do 500 plus, to nie jest kwestia najważniejsza, ta kwota w czasie inflacji i tak zniknie - komentuje Janusz Korwin–Mikke, poseł Konfederacji.

Ekspert o wyborach 2023: Każda koalicja jest możliwa, ale rozmowy po nich

Zdaniem prof. Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, po wyborach 2023 każda koalicja jest możliwa, ale „dopiero wyniki wyborów i podział mandatów rozpocznie proces rozmów. - Na dzisiaj oficjalne deklarowanie takiej koalicji nie miałoby sensu dla żadnego z tych podmiotów politycznych i raczej żadne rozmowy się w tej sprawie nie toczą – komentuje.

