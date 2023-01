Projekt zmian w sądownictwie przyjęty przez Sejm. Będą pieniądze z KPO?

Sejm przyjął w piątek, 13 stycznia 2022 roku projekt ustawy o zmianie Ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którym rozpoczął debatę w czwartek, 12 stycznia. Zaś w środę, 11 stycznia pracowała nad nim komisja. Jej obrady były burzliwe. Reforma Sądu Najwyższego jest kluczowa dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO dla Polski. Za przyjęciem znowelizowanej Ustawy o Sądzie Najwyższym głosowało 203 posłów, przeciwko było 52, wstrzymało się od głosu 189 posłów. Przeciwko noweli ustawy głosowali m.in. posłowie Solidarnej Polski. Teraz ustawą o zmianach w sądach zajmie się Senat.

Naprawimy w Senacie wszystko, co zepsuliście - zapowiedział Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

PiS wprowadził do ustawy ważną zmianę: kontrowersyjną Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastąpiło przekazanie spraw przewinień sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To największa zmiana, która, jak argumentują przedstawiciele PiS, zapewni konsekwentne przeniesienie ogółu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych do właściwości NSA. Warto podkreślić, że akceptacji komisji, która nad projektem ustawy dyskutowała 11 stycznia, nie uzyskały natomiast poprawki zgłaszane przez posłów opozycji, odnoszące się m.in. do pozostawienia sędziowskich spraw dyscyplinarnych i immunitetowych w Sądzie Najwyższym, po przeniesieniu ich do Izby Karnej tego sądu.