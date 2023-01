Spis treści

Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem zmian w Ustawie o Sądzie Najwyższym

Sejmowa komisja obradowała po tym, jak w środę, 11 stycznia Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem zmian w Ustawie o Sądzie Najwyższym, złożonym w Sejmie jeszcze 13 grudnia 2022 roku. Pierwsze czytanie projektu było w środę wczesnym popołudniem. Choć posłowie Konfederacji złożyli wniosek o jego odrzucenie, Sejm w głosowaniu znaczną większością głosów opowiedział się za dalszymi pracami nad propozycją. Ich efektem były m.in. nocne obrady sejmowej komisji. A te odbyły się w burzliwej atmosferze. - Będziemy testować jedni drugich, bo te rozwiązania dotyczą wszystkich sędziów i sądy zajmą się sami sobą, a obywatel będzie czekał na rozpoznanie sprawy - mówiła sędzia Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego. - Projekt czyni fikcją powołanie sędziego na czas nieoznaczony - ocenił z kolei Rafał Puchalski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Projekt nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym zaakceptowany przez komisję

Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, za pozytywną oceną całości rozpatrzonego projektu nowelizacji głosowało 10 posłów z komisji, przeciw było pięciu, a 11 wstrzymało się od głosu. Szereg uwag legislacyjnych i precyzujących do projektu zaproponowało sejmowe Biuro Legislacyjne. W większości zostały one zaakceptowane przez komisję.

Jakie zmiany w Ustawie o Sądzie Najwyższym chce wprowadzić PiS?

PiS chce, aby kontrowersyjną Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastąpiło przekazanie spraw przewinień sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To największa zmiana, która, jak argumentują przedstawiciele PiS, zapewni konsekwentne przeniesienie ogółu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych do właściwości NSA. Akceptacji komisji nie uzyskały natomiast poprawki zgłaszane przez posłów opozycji, odnoszące się m.in. do pozostawienia sędziowskich spraw dyscyplinarnych i immunitetowych w Sądzie Najwyższym, po przeniesieniu ich do Izby Karnej tego sądu.

Reforma Sądu Najwyższego to "kamień milowy" dla odblokowania pieniędzy z KPO

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz podchodzi do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Reforma sądownictwa to jeden z warunków, aby odblokować unijne fundusze. Zmiany w Sądzie Najwyższym są wręcz kluczowe dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. KPO to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Chodzi o 158,5 mld złotych dla Polski, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. PiS w tej sprawie liczy na poparcie prezydenta Andrzeja Dudy.

