Poseł Berkowicz wyniósł towar z IKEA bez zapłaty. Nie zasłaniał się immunitetem

Konrad Berkowicz został zatrzymany w sklepie IKEA po zdarzeniu za linią kas.

Ochrona wezwała policję, a poseł przyjął 500 zł mandatu.

Polityk miał wynosić drobne rzeczy: ręczniki i patelnię.

Premier Donald Tusk skomentował sprawę w mediach społecznościowych.

Sławomir Mentzen broni Berkowicza: „To była oczywista pomyłka”.

Zatrzymanie w sklepie

O zdarzeniu poinformował w poniedziałek wieczorem dziennikarz Radia Zet Mateusz Gierszewski. Według jego relacji, poseł Nowej Nadziei został zatrzymany za linią kas przez ochronę sklepu IKEA, po czym na miejsce wezwano policję.

Oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Zmiany w nieruchomościach

„Poseł i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz złapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł. Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Berkowicz przyjął 500 zł mandatu. Nie zasłaniał się immunitetem” – poinformował Gierszewski w mediach społecznościowych.

Według dziennikarza, polityk miał wynosić drobne rzeczy, w tym ręczniki i patelnię.

„Przyjął mandat, przeprosił i oddał rzeczy” – dodał Gierszewski.

Donald Tusk komentuje

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który opublikował wpis w serwisie X. W krótkim komentarzu premier nawiązał do sytuacji w sposób ironiczny:

„Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć” – napisał Tusk.

Jego wpis szybko obiegł media społecznościowe, zbierając tysiące reakcji i komentarzy.

Mentzen: „To była oczywista pomyłka”

Głos w sprawie zabrał również lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który w swoim wpisie stwierdził, że cała sytuacja miała charakter nieumyślny i wynikała z pomyłki przy kasie samoobsługowej.

„Konrad Berkowicz robił duże zakupy w Ikea. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem” – napisał Mentzen.

Polityk ocenił, że przedstawianie tej sytuacji jako celowej kradzieży jest przesadne.

„Robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie. A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada” – dodał.

W kolejnym poście Mentzen odniósł się do komentarza premiera:

„Premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie Giertycha, Nowaka, Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle” – napisał lider Konfederacji.

Bez immunitetu i bez eskalacji

Z informacji Radia Zet wynika, że Konrad Berkowicz nie zasłaniał się immunitetem i od razu przyjął mandat w wysokości 500 zł. Policja potwierdziła interwencję w jednym ze sklepów IKEA, jednak nie podała szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani jego kwalifikacji prawnej.

Według doniesień, całe zajście przebiegło spokojnie, a parlamentarzysta oddał wszystkie przedmioty i przeprosił obsługę sklepu.

Poniżej galeria: Poseł Berkowicz przekazał Tuskowi spodnie

Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA. Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem.Robienie z tej oczywistej…— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 27, 2025

Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 27, 2025

Express Biedrzyckiej 24.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy przyjęcie mandatu przez posła kończy sprawę? Tak, każdy powinien odpowiadać jak obywatel Częściowo – politycy muszą też dbać o wizerunek Nie, sprawa wymaga dalszych wyjaśnień