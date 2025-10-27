Oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Zmiany w nieruchomościach

- Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego zostało złożone 4 sierpnia 2025 r.
- Dokument ujawniono po uzyskaniu zgody prezydenta.
- W majątku wykazano dwa mieszkania i 130 tys. zł oszczędności.
- Wykazano również kredyt hipoteczny oraz wpływy z programu „800 plus”.
- Oświadczenie opublikowano na stronie Sądu Najwyższego.
Oświadczenie majątkowe prezydenta opublikowane
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Sądu Najwyższego, Karol Nawrocki złożył swoje oświadczenie majątkowe 4 sierpnia 2025 roku, na dwa dni przed zaprzysiężeniem na urząd Prezydenta RP. Dokument został przekazany do pierwszej prezes SN i przez kilka miesięcy pozostawał niejawny z uwagi na brak zgody na jego publikację.
Rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz, zapowiadał wcześniej w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News, że głowa państwa wyrazi zgodę na ujawnienie dokumentu.
– Zaskoczę pana, panie redaktorze, i wszystkich telewidzów. Pan prezydent chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Pan prezydent skieruje pismo do I Prezes SN, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie swojego oświadczenia majątkowego – mówił rzecznik 17 października.
Oświadczenie według stanu na koniec roku
Zgodnie z zasadami, oświadczenia majątkowe osób pełniących najwyższe funkcje w państwie składane są corocznie według stanu na dzień 31 grudnia. Najnowszy dokument prezydenta obejmuje dane z okresu sprzed objęcia urzędu.
Dwa mieszkania i oszczędności
Z oświadczenia wynika, że prezydent posiada dwa mieszkania. Pierwsze z nich ma powierzchnię 58 metrów kwadratowych, w którym Karol Nawrocki posiada 50 proc. udziałów, a lokal zamieszkuje jego matka. Drugie mieszkanie, o powierzchni 57 metrów kwadratowych, należy wspólnie do prezydenta i jego żony.
W dokumencie nie ujęto już lokalu, w którym mieszkał Jerzy Ż., mężczyzna, o którym w czasie kampanii wyborczej informowały media. Jak wskazano w publikacjach, mieszkanie zostało ostatecznie przekazane pod dyspozycję Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.
W sekcji dotyczącej środków finansowych prezydent wykazał 130 tysięcy złotych oszczędności w walucie polskiej, bez lokat zagranicznych czy papierów wartościowych.
Wpływy z „800 plus” i kredyt hipoteczny
W oświadczeniu znalazły się również dane dotyczące świadczeń rodzinnych. Karol Nawrocki wykazał wpływy z programu „Rodzina 800 plus” w wysokości 11 200 zł.
Prezydent posiada również zaciągnięty kredyt hipoteczny, w rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł wpisano kwotę 199 981 zł.