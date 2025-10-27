Oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Zmiany w nieruchomościach

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego zostało złożone 4 sierpnia 2025 r.

Dokument ujawniono po uzyskaniu zgody prezydenta.

W majątku wykazano dwa mieszkania i 130 tys. zł oszczędności.

Wykazano również kredyt hipoteczny oraz wpływy z programu „800 plus”.

Oświadczenie opublikowano na stronie Sądu Najwyższego.

Oświadczenie majątkowe prezydenta opublikowane

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Sądu Najwyższego, Karol Nawrocki złożył swoje oświadczenie majątkowe 4 sierpnia 2025 roku, na dwa dni przed zaprzysiężeniem na urząd Prezydenta RP. Dokument został przekazany do pierwszej prezes SN i przez kilka miesięcy pozostawał niejawny z uwagi na brak zgody na jego publikację.

Rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz, zapowiadał wcześniej w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News, że głowa państwa wyrazi zgodę na ujawnienie dokumentu.

Rząd chce wprowadzić limit zarobków w ochronie zdrowia. Padła konkretna kwota. Szokująca

– Zaskoczę pana, panie redaktorze, i wszystkich telewidzów. Pan prezydent chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Pan prezydent skieruje pismo do I Prezes SN, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie swojego oświadczenia majątkowego – mówił rzecznik 17 października.

Oświadczenie według stanu na koniec roku

Zgodnie z zasadami, oświadczenia majątkowe osób pełniących najwyższe funkcje w państwie składane są corocznie według stanu na dzień 31 grudnia. Najnowszy dokument prezydenta obejmuje dane z okresu sprzed objęcia urzędu.

Dwa mieszkania i oszczędności

Z oświadczenia wynika, że prezydent posiada dwa mieszkania. Pierwsze z nich ma powierzchnię 58 metrów kwadratowych, w którym Karol Nawrocki posiada 50 proc. udziałów, a lokal zamieszkuje jego matka. Drugie mieszkanie, o powierzchni 57 metrów kwadratowych, należy wspólnie do prezydenta i jego żony.

W dokumencie nie ujęto już lokalu, w którym mieszkał Jerzy Ż., mężczyzna, o którym w czasie kampanii wyborczej informowały media. Jak wskazano w publikacjach, mieszkanie zostało ostatecznie przekazane pod dyspozycję Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.

W sekcji dotyczącej środków finansowych prezydent wykazał 130 tysięcy złotych oszczędności w walucie polskiej, bez lokat zagranicznych czy papierów wartościowych.

Wpływy z „800 plus” i kredyt hipoteczny

W oświadczeniu znalazły się również dane dotyczące świadczeń rodzinnych. Karol Nawrocki wykazał wpływy z programu „Rodzina 800 plus” w wysokości 11 200 zł.

Prezydent posiada również zaciągnięty kredyt hipoteczny, w rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł wpisano kwotę 199 981 zł.

Express Biedrzyckiej 24.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.