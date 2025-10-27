Rząd chce wprowadzić limit zarobków w ochronie zdrowia. Padła konkretna kwota. Szokująca

Weronika Fakhriddinova
2025-10-27 17:52

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia na poziomie około 40 tys. zł miesięcznie w przeliczeniu na etat. Zmiany miałyby dotyczyć osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, tzw. kontraktach.

  • Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.
  • Limit zarobków dla osób pracujących na kontraktach ma wynieść ok. 40 tys. zł miesięcznie.
  • Pomysł zaprezentowano na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
  • Propozycja odnosi się do stawek godzinowych powiązanych z płacą minimalną.
  • Związki zawodowe potwierdzają, że rozmowy z resortem zdrowia dopiero się rozpoczęły.

Jak ustaliła PAP, maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie kontraktów miałoby wynieść ok. 40 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat. Propozycję przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas poniedziałkowego posiedzenia prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Mentzen nie wytrzymał po doniesieniach o CPK. Uderzył w PO i PiS naraz, a internet zawrzał

Resort zdrowia poinformował na platformie X, że wiceminister Katarzyna Kęcka przedstawiła projekt zmian w ustawie podwyżkowej regulującej minimalne wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Nowe propozycje mają też określać górną granicę wynagrodzeń z tytułu świadczenia pracy na umowach cywilnoprawnych.

Według źródła PAP w zespole, maksymalne stawki mają być powiązane z płacą minimalną i odnosić się do przelicznika „1/20 minimalnego wynagrodzenia brutto” przy obowiązku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

„Zaczynamy rozmawiać” – mówi przedstawiciel związków

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek potwierdził, że na spotkaniu omawiano sześć postulatów zgłoszonych przez stronę społeczną i pracodawców.

– To sondowanie tych propozycji przez Ministerstwo Zdrowia. Zaczynamy rozmawiać – powiedział PAP Dybek. 

Jak dodał, jeden z omawianych postulatów dotyczył właśnie górnej granicy wynagrodzeń osób pracujących na kontraktach.

– Na spotkaniu wyliczono, że zgodnie z tą propozycją jedna osoba będzie mogła zarobić miesięcznie w sumie od 38 do 48 tys. zł – przekazał Dybek.

