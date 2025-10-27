Rząd chce wprowadzić limit zarobków w ochronie zdrowia. Padła konkretna kwota. Szokująca

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Limit zarobków dla osób pracujących na kontraktach ma wynieść ok. 40 tys. zł miesięcznie.

Pomysł zaprezentowano na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Propozycja odnosi się do stawek godzinowych powiązanych z płacą minimalną.

Związki zawodowe potwierdzają, że rozmowy z resortem zdrowia dopiero się rozpoczęły.

Jak ustaliła PAP, maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie kontraktów miałoby wynieść ok. 40 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat. Propozycję przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas poniedziałkowego posiedzenia prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Mentzen nie wytrzymał po doniesieniach o CPK. Uderzył w PO i PiS naraz, a internet zawrzał

Resort zdrowia poinformował na platformie X, że wiceminister Katarzyna Kęcka przedstawiła projekt zmian w ustawie podwyżkowej regulującej minimalne wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Nowe propozycje mają też określać górną granicę wynagrodzeń z tytułu świadczenia pracy na umowach cywilnoprawnych.

Według źródła PAP w zespole, maksymalne stawki mają być powiązane z płacą minimalną i odnosić się do przelicznika „1/20 minimalnego wynagrodzenia brutto” przy obowiązku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

„Zaczynamy rozmawiać” – mówi przedstawiciel związków

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek potwierdził, że na spotkaniu omawiano sześć postulatów zgłoszonych przez stronę społeczną i pracodawców.

– To sondowanie tych propozycji przez Ministerstwo Zdrowia. Zaczynamy rozmawiać – powiedział PAP Dybek.

Jak dodał, jeden z omawianych postulatów dotyczył właśnie górnej granicy wynagrodzeń osób pracujących na kontraktach.

– Na spotkaniu wyliczono, że zgodnie z tą propozycją jedna osoba będzie mogła zarobić miesięcznie w sumie od 38 do 48 tys. zł – przekazał Dybek.

Poniżej galeria zdjęć minister zdrowia

Express Biedrzyckiej 24.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.