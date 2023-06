Kwaśniewski podsumował Dudę. To nie brzmi dobrze. Lex Tusk w tle

Zamieszanie z "lex Tusk": Kwaśniewski komentuje

Andrzej Duda w zeszłym tygodniu aż dwa razy występował z komunikatem. Pierwszy raz w poniedziałek 29.05, wówczas ogłosił że podpisze "lex Tusk", jednocześnie skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Wybuchła wielka awantura, a na Dudę ze wszystkich stron poleciły gromy. W piątek (206) Duda ponownie zabrał głos w sprawie, czym zadziwił. Mało tego, zaproponował gruntowne zmiany w "lex Tusk". O opinię na temat takiego zachowania "Fakt" poprosił Aleksandra Kwaśniewskiego. Były prezydent ostro zrecenzował obecnego prezydenta. Jego zdaniem doszło w tej całej sytuacji do "ciągu głębokich nieporozumień": - Prezydent, mając czas, nie wykorzystał go. Podpisał ustawę, która jest niekonstytucyjna, ma wątpliwości, więc wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale w trybie następczym, a nie prewencyjnym, teraz ją nowelizuje... To dowód na bałagan, brak kompetencji i odpowiedzialności. Jak to może świadczyć o prezydencie, skoro w poniedziałek twierdzi jedno, w piątek drugie, nie wiadomo, co będzie dalej - komentował Kwaśniewski.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski o Andrzeju Dudzie: Teraz musi wycofywać się rakiem

Zdaniem polityka całe to zamieszanie wygląda niekorzystnie i niepoważnie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy: - Nie wiem, co go motywowało, żeby tak szybko podpisać. Teraz musi wycofywać się rakiem. To wszystko wygląda niepoważnie. Myślę, że wcześniej było wystarczająco dużo głosów, które mówiły, że to potwór prawny, a on nie posłuchał - ocenił były prezydent.

