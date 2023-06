Okropne wieści dla Andrzeja Dudy! Tego się raczej nie spodziewał

"Krzyk waszego cierpienia dotarł do Polski". Premier złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy w Indiach

Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia 29 maja zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z kontrowersji wokół ustawy, mimo wszystko zdecydował się ją podpisać, a w trybie następczym skierować ją do rozpatrzenia Trybunału konstytucyjnego. Z kolei 2 czerwca poinformował o złożeniu nowelizacji ustawy do laski marszałkowskiej. Poprawka ma wpłynąć część fragmentów budzących wątpliwości.

W najnowszym sondażu SW Research zapytano Polaków, jak oceniają decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy. Jak się okazuje, ci nie są zadowoleni. 47,5 proc. badanych ocenia ją negatywnie, pozytywną ocenę zaś wystawiło 28,9 proc. ankietowanych. 17,7 proc. nie ma zdania na ten temat, a 5,9 proc. nie słyszało o sprawie.

Taki wynik to z pewnością okropna wiadomość dla Andrzeja Dudy, który sam jest wielkim zwolennikiem powstania komisji i uważa, że dzięki niej opinia publiczna zyska lepszy pogląd na to, co działo się w przeszłości.

