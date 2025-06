Powiało grozą! Andrzej Duda tak ostry dawno nie był! Adam Bodnar dostał poważne ostrzeżenie

- Mnie się wydaje, że coś się dzieje niedobrego z intelektem, z głową ministra sprawiedliwości, który z jednej strony nie uznaje Izby Kontroli Sądu Najwyższego, z drugiej wysyła do niej prokuratorów. Z trzeciej strony w ogóle istnieje, jako minister dzięki tej izbie. Bo gdyby ta izba nie zatwierdziła wyników wyborów, po których powstała ta koalicja, nigdy ministrem by nie był. Więc powinien się chyba trochę nad sobą zastanowić. Dlatego, że jak tak dalej będzie robił, to poniesie za to odpowiedzialność. Nie tylko przed Bogiem i historią - powiedział prezydent Duda.