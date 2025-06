Sfałszowane wybory?! Nowy sondaż wstrząsa Polską. Polacy zabrali głos

Nowy sondaż SW Research dla rp.pl ujawnia brutalną prawdę: aż 40,1 proc. Polaków uważa, że wybory prezydenckie z 1 czerwca mogły zostać sfałszowane. Tylko 45,3 proc. respondentów deklaruje zaufanie do ich uczciwości, a aż 14,6 proc. nie ma zdania. To dane, które nie pozostawiają złudzeń – zaufanie do państwa i jego instytucji zostało mocno nadwyrężone. A sytuacji nie poprawia nocny komunikat Sądu Najwyższego, który przyznaje: doszło do poważnych błędów w liczeniu głosów – na korzyść Rafała Trzaskowskiego.

W oficjalnym oświadczeniu Sąd Najwyższy wskazał na pomyłki w aż czterech komisjach – m.in. w Bychawie, Gdańsku i dwóch w Poznaniu. 96–97 głosów zostało błędnie przypisanych między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. To nie są drobne techniczne nieścisłości – to realne liczby, które mogły wzbudzić niepokój opinii publicznej.

Choć SN podkreśla, że błędy nie wpłynęły na ostateczny wynik wyborów (różnica to blisko 370 tysięcy głosów), skandaliczne niedopatrzenia podsycają teorie spiskowe i poczucie niesprawiedliwości. Niepokój rośnie, a pytania się mnożą: czy to tylko wierzchołek góry lodowej?

Polacy w emocjonalnym rozkroku. Kto nie wierzy?

Z sondażu wyłania się wyraźny podział pokoleniowy i demograficzny. Młodsze pokolenia (25–34 lata) oraz mieszkańcy dużych miast częściej uznają wybory za wiarygodne. Z kolei kobiety – bardziej niż mężczyźni – wyrażają wątpliwości. To alarmujący sygnał, pokazujący erozję zaufania społecznego do procedur demokratycznych.

Eksperci: zaufanie się sypie, a emocje eskalują

Jak podkreśla Fundacja im. Stefana Batorego, wcześniejsze analizy oparte na prawie Benforda i porównaniach wyników między komisjami były metodologicznie słabe, ale i tak zdołały wywołać masowy niepokój. I choć eksperci tonują nastroje, atmosfera polityczna staje się coraz bardziej napięta. Coraz głośniej słychać pytania: czy należy powtórzyć wybory? Czy demokracja działa, jak powinna?

