Zapraszamy do śledzenia z nami relacji na żywo z konwencji PiS w katowickim Spodku. Punktualnie o 12.00 rozpocznie się tu spotkanie zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Nikt nie ukrywa, że jest to odpowiedź na odbywający się równolegle w Warszawie Marsz Miliona Serc Donalda Tuska. Co takiego powie prezes PiS, co "przykryje" od dawna zapowiadane wydarzenie polityczne Platformy? Czy możemy się spodziewać przełomowych deklaracji? - Planujemy, żeby to było wydarzenie, które nas popchnie do wyborów, przygotuje na te ostatnie dwa tygodnie i zmobilizuje, żeby cała partia ruszyła i przez rozmowy z Polakami sprawiła, że wygramy jeszcze raz – przekonywał w Polskim Radiu dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal. Także rzecznik partii Rafał Bochenek przekonuje, że katowicka konwencja będzie miała przede wszystkim wydźwięk polityczny i mobilizacyjny. Wszyscy zdają sobie sprawę, że teraz bitwa toczy się o głosy niezdecydowanych. - Kto skuteczniej zmobilizuje wyborców 15 października, ten będzie mógł otwierać szampana - jak mówił prezes Kaczyński. - Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być. Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko - zagrzewał do boju jeszcze kilka dni temu wicepremier Jarosław Kaczyński. Warto podkreślić, że konwencja PiS nie bez powody odbywa się w Katowicach - "jedynką" na liście PiS w okręgu katowickim jest (podobnie jak cztery lata temu) premier Mateusz Morawiecki. Zapraszamy do RELACJI NA ŻYWO z Katowic.