Zgodnie z zapowiedziami w sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) prezes Jarosław Kaczyński przedstawi konkrety programowe PiS. - Chcemy zarysować kolejne propozycje programowe na następne cztery lata - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

PiS ogłasza program wyborczy

Od poniedziałku do czwartku Prawo i Sprawiedliwość ustami swoich ministrów prezentowało kolejne obietnice wyborcze. Dotyczyły one rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, poprawy żywienia pacjentów w szpitalach, programu "Lokalna półka", czyli obowiązku oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także programu finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę". - Finałem całotygodniowej prezentacji punktów programowych będzie wydarzenie, które ma podsumować nie tylko to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o nasz program, ale również zarysować kolejne propozycje programowe na następne cztery lata - zapowiedział Bochenek. Zaplanowano wystąpienie programowe lidera partii Jarosława Kaczyńskiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a także koalicjantów PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy, w tym Pawła Kukiza.

- Będę prezentował postulaty proobywatelskie, o które walczę od blisko 25 lat - przekazał Kukiz, który ma się odnieść m.in. do jednego ze swoich kluczowych postulatów, czyli zmiany ordynacji wyborczej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia z nami relacji na żywo z Końskich.

Na żywo Relacja z konwencji PiS 9.09.2023 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 11:34 Początek konwencji programowej zaplanowany jest punktualnie o 12.00 w hali MOSIR w Końskich przy ul. Stoińskiego 3. Na miejscu są już zaproszeni goście i sympatycy PiS. Sala zapełnia się kolejnymi osobami. Przed budynkiem są też funkcjonariusze policji czuwający nad bezpieczeństwem osób biorących udział w wydarzeniu. 11:23 Witamy w relacji na żywo z konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Końskich w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z zapowiedziami liderów PiS to właśnie dzisiaj poznamy program wyborczy Zjednoczonej Prawicy.

