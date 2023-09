i Autor: Screen/TT PiS

Prawo i Sprawiedliwość walczy o trzecią kadencję. Jaki mają program? Co tym razem oferują wyborcom?

Dotychczas w III RP nie zdarzyła się jeszcze sytuacja, w którym jedno ugrupowanie wygrałoby wybory parlamentarne trzy razy z rzędu. W nadchodzących wyborach walczyć będzie o to Prawo i Sprawiedliwość, a zważywszy na wszystkie sondaże, jest wielce możliwe, że partii Jarosława Kaczyńskiego uda się to osiągnąć. Jak Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny chce przyciągnąć do siebie wyborców? Jakie obietnice wyborcze złożyło Polakom ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o programie wyborczym 2023 Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 15 października.

od 1 stycznia 2024 roku sztandarowy program socjalny "Rodzina 500 plus" zostanie zwaloryzowany. Zamiast dotychczasowych 500 złotych na każde dziecko, świadczeniobiorcy będą otrzymywać 800 złotych miesięcznie. Zapowiedź z maja już została zrealizowana, ponieważ 7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy

wprowadzenie emerytur stażowych, które miałyby przysługiwać kobietom po 38 latach pracy, mężczyznom po 43 latach

"zmienimy jakość posiłków serwowanych w szpitalach. Wprowadzimy program 'Dobry posiłek' dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza. Oprócz lepszego posiłku sfinansujemy poradę dietetyka oraz wprowadzimy obowiązkową ankietę satysfakcji pacjenta ze szpitalnych posiłków"

czternasta emerytura ma być stałym świadczeniem

darmowe autostrady państwowe (już obowiązują)

bezpłatne leki dla seniorów, ale też bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży (prezydent podpisał ustawę w tej sprawie pod koniec sierpnia)

program "Przyjazne Osiedle", który dotyczy rewitalizacji osiedli mieszkaniowych składających się z bloków z tzw. wielkiej płyty

kontynuacja - i wprowadzenie na stałe - Programu Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych

utrzymanie wzrostowego trendu wzrostu wynagrodzeń

dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

dalsza modernizacja polskiej armii

"wzmocnienie głosu obywateli" poprzez np. "dzień referendalny" w połowie kadencji, czy też zmianę ordynacji w wyborach do Sejmu z obecnej proporcjonalnej na ordynację mieszaną, w ramach której 230 posłów wybieranych będzie w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych, a 230 w systemie proporcjonalnym

program "Dobry Start", program "Mama 4+", rozwój programu "Maluch plus" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy - kontynuowanie

program "Lokalna półka", czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców

podjęcie działań "zmierzających do zniesienia instytucji immunitetu formalnego" - czyli tego, który chroni posłów i senatorów przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i obejmuje wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności inne niż wynikające z wykonywania mandatu

postulat: karetka pogotowia w każdej gminie. Karetki miałyby stacjonować w wytypowanych jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz przy remizach ochotniczych straży pożarnych jako uzupełnienie działającego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

kontynuacja reformy sądownictwa poprzez zmianę struktury sądów

wprowadzenie alimentów natychmiastowych, które zabezpieczą środki na utrzymanie dzieci przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego

doprowadzenie do powstania sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy każdej szkole

"wybudujemy Terminal Towarowy (AgroPort) oraz rozbudujemy infrastrukturę portów, działającą na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe (przy zaangażowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa)" Pełny program Prawa i Sprawiedliwości jest dostępny na stronie PiS. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podał do niego linka w swoim wpisie na serwisie X. - Jesteśmy gotowi do walki o zwycięstwo i mamy dobry program dla Polski. Chcemy kontynuować rozwój naszej armii przede wszystkim w oparciu o polski sektor zbrojeniowy. Jeśli będziemy kontynuować naszą misję, w dwa lata zbudujemy najsilniejszą armię lądową w Europie. Zobaczcie sami! - napisał minister. W jego wpisie jest link, po którego kliknięciu ładuje się cały program PiS. Jesteśmy gotowi do walki o zwycięstwo i mamy dobry program dla Polski. Chcemy kontynuować rozwój naszej armii przede wszystkim w oparciu o polski sektor zbrojeniowy. Jeśli będziemy kontynuować naszą misję, w dwa lata zbudujemy najsilniejszą armię lądową w Europie. Zobaczcie… pic.twitter.com/PfME9GKT64— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2023 Na kogo głosować w wyborach 2023? Nie wiesz, na kogo głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Przygotowaliśmy dla Was krótki przegląd programów politycznych wszystkich startujących ugrupowań w pigułce! Zapoznaj się z obietnicami wyborczymi, aby oddać w pełni świadomie swój głos już 15 października! Sprawdź: Na kogo głosować w wyborach 2023? Przegląd programów politycznych partii w pigułce