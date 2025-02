Kampania prezydencka przed majowymi wyborami prezydenckimi 2025 wyraźnie przyśpiesza. 22 lutego w Bełchatowie odbędzie się konwencja Sławomira Mentzena, który ubiega się o ten urząd z ramienia Konfederacji. Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Tłumaczył to sam polityk. - To dla nas miasto symbol. Nie ma bardziej zagrożonego Zielonym Ładem miejsca w Polsce niż Bełchatów. Do tego prezydentem Bełchatowa jest przecież nasz Patryk Marjan. Patryk Marjan wygrał wybory prezydenckie w Bełchatowie, pomimo tego, że nikt poza nim w to nie wierzył. Pokazał, że niemożliwe nie istnieje, nie wolno się poddawać i trzeba do końca wierzyć w sukces! - przekonuje Sławomir Mentzen.

Wybory prezydenckie 2025. Najnowszy sondaż

Według najnowszego sondażu, Sławomir Mentzen może liczyć na trzecie miejsce w wyścigu o Pałac Prezydencki. Polityk Konfederacji może liczyć na 17 procent poparcia, co oznacza, że jego notowania idą w górę. Liderem sondażu prezydenckiego Opinii24 dla RMF FM jest Rafał Trzaskowski (30,9 proc. poparcia). Sławomir Mentzen zdobył 16,8 proc. głosów, notując tym samym największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem dla tej stacji radiowej.

Na Se.pl zbierzemy najciekawsze wypowiedzi oraz komentarze dotyczące konwencji Sławomira Mentzena w Bełchatowie. Bądźcie z nami.

Na żywo Konwencja Sławomira Mentzena 13:24 Według kolejnych sondaży, poparcie dla Sławomira Mentzena znacząco rośnie. "Super Express" zapytał ekspertów, czy kandydat Konfederacji ma szansę prześcignąć Karola Nawrockiego i wejść do drugiej tury. Szczegóły w tekście: Mentzen goni Nawrockiego. Zobacz, czy zdaniem ekspertów jest w stanie pokonać kandydata PiS Polityk odwiedził wczoraj Łask. 13:16 Świetne spotkanie wczoraj w Łasku! Dziękuję!



A już dzisiaj o 14 konwencja prezydencka w Bełchatowie! Zapraszam na transmisję na moim kanale na YT! pic.twitter.com/ps0v8Snjzn — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 22, 2025 13:11 Witamy w naszej relacji na żywo. Już o godzinie 14 rozpocznie się konwencja Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji na prezydenta.

Już w tę sobotę w Bełchatowie odbędzie się moja konwencja prezydencka, są jeszcze ostatnie wolne miejsca, na które można się zapisać. Zapraszam!Dlaczego Bełchatów? To dla nas miasto symbol. Nie ma bardziej zagrożonego Zielonym Ładem miejsca w Polsce niż Bełchatów. Do tego… pic.twitter.com/sWwOGqAP2N— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) February 17, 2025

Sonda Czy Sławomir Mentzen ma szansę wygrać wybory prezydenckie? Tak Nie Trudno powiedzieć

