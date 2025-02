Konwencja Mentzena: druga tura, inna Polska, nie ma rzeczy niemożliwych

Z czym zmaga się Sławomir Mentzen? Zdiagnozowano go w dorosłym życiu

"Od zawsze to czułem"

Konwencja Mentzena: kwestie światopoglądowe na pierwszym planie

Konfederacja jest znana z krytycznych, niekiedy bezkompromisowych opinii wobec UE. Nie zabrakło tego wątku w czasie konwencji.

Pojawiły się zarzuty wobec imigrantów, być może nie wprost ale wyraźnie. Zwrócono uwagę, że w Europie Zachodniej kobiety boją się wychodzić z domów, a w Polsce może być kiedyś taka samo, jeśli nie wybierzemy odważnego prezydenta. Nie pominięto też kwestii agresywnego naporu lewicowej ideologii, która powoduje wątki LGBT w znacznej ilości produkcji filmowych.

Bosak: Konfederację popiera coraz więcej seniorów

Krzysztof Bosak pełnił już rolę kandydata na prezydenta. Obecnie koncentruje się na wsparciu kolegi z sejmowej frakcji.

Bosak podkreślił, aby nie ulegać frazesom typu „populizm”. Demokracja jest po to, aby niekiedy zmienić elity. Argumentował, że program Konfederacji to normalność, a nie skrajności.

Konfederacja ma rolę do odegrania. W Polsce prezydent musi być odważny, aby bronić racji stanu, używać weta, kiedy jest to konieczne. Mentzen nie oszuka wyborców – to esencja wsparcia Bosaka dla kandydata, który może potencjalnie być sensacją nadchodzących wyborów.

„Po pierwsze Polska”. Tym zdaniem podkreślono, że priorytet jest jeden. Nie wyklucza to współpracy po obu stronach Atlantyku jednak na określonych zasadach.

Kolejnym rozdziałem jest wsparcie dla biznesu nadmiernie tłumionego polityką klimatyczną Brukseli. Bosak uznał, że unijne cele ekologiczne są w dużej mierze nierealne, jednocześnie zbyt uciążliwe dla przedsiębiorców oraz zwykłych obywateli.

Nie trzeba być konserwatystą, aby odrzucić ideologię lewicową, potrzebujemy Sławka w drugiej turze – te zdania Bosaka były podsumowaniem wsparcia dla Mentzena.

