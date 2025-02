Trzaskowski w Płońsku. "Putin nie może się poczuć zwycięzcą"

Rosyjska gospodarka wojny

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że Putin nie będzie w stanie wycofać się z wojny bez poważnych konsekwencji wewnętrznych. "Putin będzie głodny, nie będzie wiedział, co zrobić z żołnierzami. W związku z tym to zagrożenie jest naprawdę realne" – przestrzegł polityk. Dodał, że nie można pozwolić, by Kreml uznał się za zwycięzcę, ponieważ osłabiłoby to Zachód w oczach takich państw jak Chiny czy Iran.

Polska jako wzór dla Europy i USA

Trzaskowski podkreślał, że Polska jest jednym z głównych gwarantów europejskiego bezpieczeństwa i nie może sobie pozwolić na osłabienie obronności. "My odpowiadamy za granicę. Jeśli Putin chciałby podnieść rękę na kogoś innego, nasze wojska muszą być w Polsce" – zaznaczył. Przypomniał też, że Polska zrobiła już znacznie więcej niż inne kraje, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy i wzmacniając wschodnią granicę Unii Europejskiej.

Relokacja uchodźców? "My zrobiliśmy swoje"

Prezydent Warszawy jednoznacznie sprzeciwił się przyjęciu unijnego paktu migracyjnego w zakresie relokacji uchodźców. "Myśmy już swoje zrobili. Przyjęliśmy miliony imigrantów i uchodźców z Ukrainy. To inne państwa powinny zrobić więcej" – oświadczył.

Rozmowy z Amerykanami i stanowisko Polski

Trzaskowski poinformował, że prowadził rozmowy z amerykańskimi politykami, w tym z Radosławem Sikorskim i premierem Donaldem Tuskiem. "Republikanie i Demokraci mówią jasno: Polska jest wzorem. Nawet jeśli niektóre słowa Republikanów o Europie są gorzkie, to zawsze podkreślają, że Polska bierze odpowiedzialność" – podkreślił.

Na zakończenie zaznaczył, że Polska i Europa nie mogą pozwolić, by ktokolwiek decydował o losie Ukrainy ponad jej głowami. "Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której Putin uzna, że wygrał. To zagroziłoby całemu Zachodowi" – ostrzegł Trzaskowski.

