Gorąco w Sejmie. Co z wysłaniem polskich żołnierzy na Ukrainę?

Na początku czwartkowych obrad Sejmu szef MON zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla polskiego rządu, posłów i obywateli, a inne sprawy muszą być mu podporządkowane. Jak dodał, jeśli chodzi o wzrost wydatków na obronność, Polska jest przykładem, za którym jego zdaniem powinna pójść cała Europa. "Za głosem polskim, za głosem USA" - podkreślił. Odpowiedział też m.in. Sławomirowi Mentzenowi (Konfederacja), który wcześniej oświadczył, że przygotował projekt uchwały wzywający polski rząd do niewysyłania wojsk do Ukrainy. Poseł Konfederacji wskazał, że wprawdzie Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk nie wyrażają zgody na udział Polski w ewentualnej misji pokojowej, jednak inne kraje europejskie, m.in. Francja uznały, iż dyskusja na temat wysłania wojsk jest przedwczesna. - Polska nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. I rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest stanowisko rządu polskiego - oświadczył szef MON. - Polska ma inne zadania, inaczej postrzegamy naszą misję w dojściu do pokoju, do sprawiedliwego pokoju"- dodał Kosiniak-Kamysz.

Polskie wojska na Ukrainie?

Wcześniej z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Sławomir Mentzen poinformował o przygotowaniu projektu uchwały wzywającej rząd do niewysyłania wojsk na Ukrainę. - Historia przyspieszyła. Dzieją się rzeczy kluczowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. I pojawił się temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę. Wprawdzie premier i szef MON mówią, że nie ma takiego tematu, że Polska żołnierzy nie wyśle, ale Francuzi mówią, ze panuje ponadpartyjne porozumienie, aby ten temat uruchomić dopiero po wyborach prezydenckich. (...) Dlatego, żeby załatwić ten temat, żeby wszystko było jasne przygotowałem projekt uchwały wzywający rząd do niewysyłania wojsk na Ukrainę - mówił Mentzen.

Posłowie jednak odrzucili wniosek formalny Mentzena o odroczenie posiedzenia Sejmu, by uzupełnić porządek obrad o głosowanie nad przygotowanym przez niego projektem uchwały.

PRZYJAŹŃ TRUMPA Z PUTINEM, PAKT MIGRACYJNY TUSKA I ABSURDALNY NAWROCKI | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: