Czy Rosja zaatakuje Polskę? Polacy zabrali głos

24 lutego w 2022 świat zamarł. Nad ranem rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę, która trwa blisko trzy lata. Wydaje się jednak, że konflikt może się zakończyć bądź może zostać ogłoszone zawieszenie broni z uwagi na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w trakcie swojej kampanii prezydenckiej mówił, że zamierza zakończyć wojnę na Ukrainie w dwadzieścia cztery godziny. Plan co prawda nie wypalił, ale nie da się ukryć, że działania nowej amerykańskiej administracji zmierzają do tego, żeby konflikt na Ukrainie zakończyć bardzo szybko. - Unia Europejska będzie musiała zasiąść do stołu w pewnym momencie, ponieważ również nałożyła sankcje - powiedział Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji odrzucił sugestie, że Europa została pozostawiona na uboczu negocjacji, i podkreślił, że ich wynik musi być akceptowalny zarówno dla Ukrainy i Rosji, jak i dla Unii Europejskiej. Celem jest zakończenie tego konfliktu w sposób sprawiedliwy, trwały, zrównoważony i akceptowalny dla wszystkich stron - powiedział Rubio. Polityk 18 lutego spotkał się w Rijadzie z przedstawicielami rosyjskiej władzy. Z kolei Donald Trump nie wykluczył, że spotka się z Władimirem Putinem jeszcze w lutym.

Polacy o ataku Rosji. Sondaż

Rysujący się przez ostatnie tygodnie nowy ład międzynarodowy, po raz kolejny spowodował, że w Polsce rozpoczęła się debata na temat naszego bezpieczeństwa. Najnowszy sondaż w tej sprawie, który pracowania Opinia24 przygotowała na zlecenie Radia ZET, przynosi takie oto odpowiedzi. Na pytanie: Czy uważasz, że wojska rosyjskie zaatakują terytorium Polski? Padły następujące odpowiedzi:

- raczej nie - 47 proc.

- nie wiem - 20 proc.

- zdecydowanie nie - 17 proc.

- raczej tak - 14 proc.

- zdecydowanie tak - 2 proc.

