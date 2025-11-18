Zapytali Polaków, czy Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu. Zaskakująca odpowiedź

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-11-18 5:15

Dziś wchodzi w życie rezygnacja marszałka Szymona Hołowni (49 l.) ze stanowiska. Zgodnie z umową koalicyjną jego następcą zostanie wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (65 l.). Czy tak powinno się stać? Z sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 55 proc. Polaków nie chce Czarzastego na fotelu marszałka.

Autor: Marysia Zawada/ Reporter
  • Szymon Hołownia zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu, zgodnie z umową koalicyjną zawartą w 2023 roku.
  • Jego następcą ma zostać Włodzimierz Czarzasty, jeden z przewodniczących Nowej Lewicy, choć decyzja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez większość posłów.
  • Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapewnia, że wybór Czarzastego przebiegnie zgodnie z planem. Tymczasem sondaż Instytutu Pollster pokazuje, że 55% Polaków sprzeciwia się objęciu przez niego funkcji marszałka, co eksperci tłumaczą niskim poparciem dla Lewicy i niezrozumieniem powodów rezygnacji Hołowni.

Umowa koalicyjna została dotrzymana

Umowa koalicyjna zawarta między KO, Trzecią Drogą (Polska 2050 i PSL) oraz Nową Lewicą została zawarta w listopadzie 2023 r. Przewidziano w niej, że w połowie kadencji Sejmu na stanowisku marszałka Hołownię zastąpi Czarzasty i właśnie nadeszła ta chwila. Zanim to nastąpi, na powołanie nowego marszałka musi się zgodzić większość posłów. Tak się prawdopodobnie stanie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapewnił niedawno, że zgodnie z umową Włodzimierz Czarzasty zostanie wybrany marszałkiem Sejmu. Jak podkreślił, nie wierzy, że podczas głosowania dojdzie do niespodzianek. - Wszyscy będziemy pozytywnie zaskoczeni, jakim marszałkiem będzie Czarzasty - dodał minister cyfryzacji.

Polacy nie chcą Czarzastego

Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, czy chcą Włodzimierza Czarzastego w fotelu marszałka. Zdania były podzielone, ale większość ankietowanych (55 proc.). jest przeciwna politykowi Nowej Lewicy! Nieco mniej badanych (45 proc.) chce zaś, żeby Czarzasty pokierował pracami Sejmu. – Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem – tłumaczy politolog, dr Sergiusz Trzeciak

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%

